Распредцентр за 9,3 млрд рублей построят для «Сберлогистики» под Уфой

Складской распределительный центр для логистического оператора "Сберлогистика" планируется построить в Чишминском районе Башкирии, сообщила пресс-служба главы республики.

Распредцентр площадью 187 тыс. кв.м планируется ввести в эксплуатацию в 2025 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 9,3 млрд рублей. Строительство будет осуществлять компания "ПФО Оренбург".

В качестве мер поддержки проект получил статус приоритетного с предоставлением налоговых льгот.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "ПФО Оренбург" зарегистрировано в 2016 году в Солнечногорске (Московская область), в перечне видов деятельности указаны складирование и хранение. Основным владельцем компании (75% долей) является предприниматель Юлия Грязина.

"Сберлогистика" - универсальный логистический оператор, включает складские помещения, 83 региональных центра, 20 свыше тыс. пунктов выдачи заказов и постоматов.