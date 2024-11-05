Специалисты «Дагэнерго» восстанавливают электроснабжение потребителей после ураганного ветра

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» устраняют технологические нарушения на энергообъектах Махачкалы, Каспийска, Шамильского, Тляратинского, Цунтинского районов Дагестана, вызванные шквалистым ветром с порывами до 30 м/с. Основная причина перерывов электроснабжения – падение деревьев на линии электропередачи (ЛЭП).



Сильный ветер с корнем вырывал деревья на центральных улицах столицы республики, которые падали на линии электропередачи, обрывая провода. В частности, на ул. Рустамова в Советском районе Махачкалы дерево упало на ЛЭП, на других участках также не обошлось без повреждений электрических сетей.



Несмотря на непрекращающийся ветер, бригады «Дагэнерго» немедленно приступили к проведению ремонтных работ. Для устранения последствий непогоды задействованы 44 бригады филиала: 156 специалистов, 70 единиц спецтехники.



Электроснабжение большей части пострадавших от непогоды жителей столицы региона было восстановлено максимально оперативно. Работы продолжаются на линиях электропередачи, обеспечивающих электроэнергией Шамильский, Тляратинский, Цунтинский районы Дагестана, а также Каспийск и Махачкалу.



Энергетики делают все возможное для того, чтобы свет как можно скорее появился в домах потребителей. Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому телефону компании «Россети» 8-800-220-0-220 (круглосуточно, звонок бесплатный).