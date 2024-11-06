EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабеля ТМ Брянск-кабель

EL-Комитетом НОПСМ получены результаты испытаний кабельной продукции ТМ Брянск-кабель, закупленной в августе 2024 г. в розничных магазинах электротехники г. Чита (ИП Урбаев О.С. Магазин «Вегос-М»), г. Улан-Удэ (ИП Крум И.А ТЦ «УЮТ») и г. Иркутск (ООО «Профико»).

Испытания проводились в аккредитованной лаборатории на соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012. По результатам испытаний выявлены отклонения по показателям:

ВВГнг(А)-LS 5*2,5:

занижение толщины изоляции (отклонение 18,3 %);

занижение толщины наружной оболочки из ПВХ (отклонение 37,1 %);

превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 8,5 %);

ВВГ Пнг(А)-LS 2*2,5:

занижение толщины изоляции (отклонение 5 %);

занижение толщины наружной оболочки из ПВХ (отклонение 15,6 %);

превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 5,1 %);

ВВГ Пнг(А)-LS 3*1,5:

занижение толщины изоляции (отклонение 11,7 %);

занижение толщины наружной оболочки из ПВХ (отклонение 12,8 %);

превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 9,9 %);

ВВГ Пнг(А)-LS 3*2,5:

занижение толщины изоляции (отклонение 8,3 %);

занижение толщины наружной оболочки из ПВХ (отклонение 17,4 %);

превышение электрического сопротивления ТПЖ (отклонение 2 %).

Напомним, что кабельная продукция ООО «Брянск-кабель» под одноименной торговой маркой неоднократно отбиралась для проведения лабораторных испытаний, результаты которых из раза в раз подтверждают факт выпуска фальсифицированной кабельно-проводниковой продукции. Так и в этот раз – 4 из 4 образцов кабеля доказали несоответствие требованиям ГОСТ.

По итогам проведенных испытаний направлены обращения в региональные органы государственного контроля и надзора, а также ведется претензионная работа с продавцами некачественной кабельной продукции. Кроме того, полученные данные образуют основания для прекращения действия сертификата, о чем органу по сертификации «Тест Сертификация» следует задуматься.

Специалисты EL-Комитета призывают дистрибьюторов и потребителей отказаться от реализации и использования кабельного фальсификата под торговой маркой Брянск-кабель.