Состоялся спуск на воду атомного ледокола «Чукотка»

6 ноября корабелы Балтийского завода "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) спустили на воду четвертый серийный (пятый по счету) универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Чукотка". Подробности сообщает корреспондент Sudostroenie.info с площадки мероприятия.

В мероприятии приняли участие представители руководства ОСК, госкорпорации "Росатом", администрации Санкт-Петербурга, Морской коллегии РФ, Минпромторга России, ФГУП "Атомфлот" и подрядных организаций, задействованных в строительстве атомохода.

В формате видео конференц связи в мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. Он отметил, что создание таких мощных, современных судов — еще одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России.

Генеральный директор ОСК Андрей Пучков доложил главе государства о работе корабелов над проектом и поблагодарил коллектив Балтийского завода ОСК за труд и преданность делу.

Крестной матерью нового атомохода стала член Совета при президенте РФ по науке и образованию, председатель Совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева.

Напомним,контракт на строительство атомохода "Чукотка" был заключен между ФГУП "Атомфлот" (входит в госкорпорацию "Росатом") и Балтийским заводом в августе 2019 года по результатам открытого конкурса. Закладка ледокола состоялась в декабре 2020 года.

После спуска на воду "Чукотка" займет свое место на достроечной набережной Балтийского завода, где продолжится строительство. По условиям контракта, корабелы Балтийского завода должны передать ледокол ФГУП "Атомфлот" до конца 2026 года.