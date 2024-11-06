В Татарстане на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов завершены основные работы

Сегодня в ходе рабочей поездки Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов и министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов проинспектировали работы на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов вместе с начальником ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» Илдаром Мингазовым.

Новое направление трассы М-7 «Волга» возводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Обход в дальнейшем войдет в состав скоростного маршрута Казань – Екатеринбург – Тюмень.

«Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму – важный стратегический проект федерального масштаба. Новая четырехполосная дорога позволит в разы улучшить транспортную доступность в республике и даст возможность дальнейшего развития Камского кластера. Сегодня мы еще раз убедились, что благодаря слаженной работе заказчика, профессионализму дорожников и мостостроителей можно реализовать такой масштабный проект в сжатые сроки, при этом, не уступая в качестве и безопасности», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Строящийся обход Нижнекамска и Набережных Челнов – это 81 км автодороги IБ категории. Объект разделен на три этапа. Основные работы уже завершены на втором этапе с 26-го по 55-й км трассы. Докладывая о выполненных работах Илдар Мингазов отметил, что из-за рельефа местности и гидрологических условий на втором этапе пришлось возводить большое количество искусственных сооружений.

«На участке протяженностью 24 км специалисты построили четырехполосную автомобильную дорогу, две транспортные развязки – возле села Шингальчи (км 36) и на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны –Альметьевск (км 55), а также два путепровода. Кроме того, только на втором этапе мостостроители возвели восемь мостов – через реки Аланка, Кляткина, Авлашка, Аштылга, Тимерсу и ручьи».

Для обеспечения безопасности дорожного движения на транспортных развязках провели электроосвещение, для исключения выездов на встречную полосу движения транспортные потоки разделили металлическим двухсторонним барьерным ограждением. Возле н.п. Сарсаз-Бли, Шингальчи, Керекес установили шумозащитные экраны. На участках автодороги, которые пересекают лесные массивы, установили ограждения от диких животных. На остальных этапах завершаются работы по устройству дорожной одежды и укладке асфальтобетонного покрытия. Для обеспечения необходимой прочности проезжей части и соответствия параметрам первой дорожной категории асфальтобетон устраивают в три слоя общей толщиной 23 см. Согласно проекту, на всем протяжении обхода необходимо уложить 1,26 млн тонн асфальтобетона. На самом протяженном искусственном сооружении обхода – мосту через Каму ведутся работы по устройству покрытия, барьерного и перильного ограждений, линий электроосвещения, устройство водоотводных лотков и обтекателей. Позже на мосту установят дорожные знаки и нанесут дорожную разметку. Рустам Минниханов также осмотрел многофункциональные зоны (МФЗ), которые возводят на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов. На обходе будет построено восемь многофункциональных площадок отдыха, четыре из которых заработают уже в этом году. Транспортный обход позволит вывести транзитный транспорт из городов, разгрузив дорожную сеть агломераций, сократит время в пути между Казанью и Нижнекамском почти на час. Открытие объекта запланировано на конец текущего года.