В ноябре власти выберут проекты новых электростанций на юге на 2 ГВт

Правительство предварительно намерено выбрать без конкурса проекты новых электростанций на юге России сразу на 2 ГВт, узнал РБК. Вице-премьер Александр Новак рассказал, что решение по новым ТЭС в регионе примут в ноябре

Правительственная комиссия по электроэнергетике примет решение по строительству новых тепловых электростанций (ТЭС) на юге России в ноябре, рассказал РБК вице-премьер Александр Новак. В октябре он провел совещание по данному вопросу, из протокола которого следует, что обсуждается выбор новых проектов ТЭС сразу под 2 ГВт прогнозируемого в 2030 году дефицита мощности.

Согласно документу (есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием) в 2025–2030 годах ожидается рост энергодефицита в регионе. Для его покрытия в ОЭС Юга (объединенной энергосистеме) к 2030 году необходимо 3253 МВт новых генерирующих мощностей. При этом только в юго-западной части России в 2030 году потребуется 2426 МВт новой генерации.

Как следует из протокола, создание новых ТЭС на юге будет обсуждаться на следующем заседании правкомиссии по электроэнергетике. Власти исходят из того, что при условии снижения текущих значений аварийности в ОЭС Юга «в объеме не менее 827 МВт» к концу 2030 года в ее юго-западной части необходимо построить «не менее 1926 МВт установленной мощности новых объектов генерации». Эта цифра учитывает, что ранее уже было принято решение по строительству «Ростехом» двух энергоблоков в Крыму и на Кубани в сумме на 500 МВт. По данным источника РБК в отрасли, рассматривается принятие решения сразу на весь дефицитный объем, не оставляя часть под конкурс в следующем году. Окончательный вариант решения будет зависеть от предложений Минэнерго.

Правкомиссия ранее согласовала расширение ТЭС «Таврическая» в Крыму и ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае компанией «Ростех» в общем объеме на 500 МВт, рассказал РБК Новак. «По остальным мощностям Минэнерго поручено внести в правительство соответствующие предложения для рассмотрения на следующей правкомиссии. Ожидаем, что в ноябре будут приняты остальные решения по югу», — сообщил вице-премьер.

Ведомству, помимо этого, поручено провести совещание с правительством Краснодарского края и руководителями энергокомпаний по вопросу выделения земельных участков под новую генерацию, следует из документа. Кроме того, министерство, «Газпром» и прочие заинтересованные организации должны синхронизировать планы по перспективному развитию электроэнергетики с инвестиционными планами газовой компании на средне- и долгосрочную перспективу. Подразумевается, что инвестпрограмма «Газпрома» должна учитывать мероприятия по расширению газотранспортной инфраструктуры, необходимые для обеспечения газом планируемых к строительству объектов генерации в ОЭС Юга. Неопределенность с земельными участками и подачей газа была одной из причин, помешавших некоторым компаниям в августе принять участие в конкурентном отборе мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) для юга.

РБК направил запрос в Минэнерго.

Неудавшийся конкурс

В августе прошел конкурс по строительству новых ТЭС на юго-западе России общей мощностью до 941 МВт, которые должны быть запущены в 2029 году. Такой отбор (механизм КОМ НГО) предполагает, что инвестор получит базовую доходность проекта на определенном уровне и на конкретный срок за счет повышенных платежей потребителей оптового рынка. А срыв сроков ввода электростанций наказывается штрафами. Однако на конкурс в этот раз была подана лишь одна заявка, которая не соответствовала требованиям, сообщал «Системный оператор». В итоге отбор не состоялся из-за превышения предельной стоимости проектов в заявках, объясняло Минэнерго.

После этого правительство решило выбрать проекты «вручную» из предложенных четырьмя компаниями («Газпром энергохолдинг» (ГЭХ), «Интер РАО», «Ростех» и ЛУКОЙЛ) вариантов. Капитальные затраты в этом случае не ограничиваются, как при конкурсном отборе. Но предполагается, что они будут установлены по механизму, аналогичному Новоленской ТЭС «Интер РАО» в Якутии, то есть по итогам прохождения главгосэкспертизы и ТЦА (технологического и ценового аудита).

Согласно проекту «Схемы и программы развития электроэнергетических систем на 2025–2030 годы» (СиПР), дефицит мощности в юго-западной части ОЭС Юга оценивается в 2429 МВт в 2030 году (или 2135 МВт в случае завершения строительства ВЛ 500 кВ Тамань — Тихорецк). Проект недавно прошел общественные обсуждения, его принятие ожидается до 1 декабря. Юго-западная часть ОЭС Юга включает в себя энергосистемы Республики Адыгея и Краснодарского края, Республики Крым и города Севастополя, Запорожской и Херсонской областей.

Какие предложения есть у компаний

Проекты, заявленные четырьмя компаниями, совокупно оцениваются в 2,26–2,56 ГВт, писала в сентябре газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо от 4 сентября экс-замминистра энергетики Павла Сниккарса.

По данным издания, «ЛУКОЙЛ-Кубаньэнерго» предлагает построить на Краснодарской ТЭЦ новый паросиловой энергоблок на 330 МВт.

ГЭХ рассматривает строительство на Адлерской ТЭС парогазового энергоблока на 470 МВт с использованием турбин ГТЭ-170 «Силовых машин». Для этого, однако, нужно решить вопрос с земельным участком. Как альтернатива возможен вариант с возведением энергоблока на 170 МВт на базе ГТД-110М ОДК (входит в «Ростех»). Также ГЭХ изучает строительство новой ТЭС «Кубанская» в северной части Центральной Кубани на 470 МВт с турбинами ГТЭ-170. Для этого проекта компания ждет от «Газпрома» подтверждение подачи газа с 2029 года.

«Технопромэкспорт» (дочерняя структура «Ростеха») еще в феврале предлагал без конкурса построить в Крыму и Тамани 1 ГВт на российских и иранских газовых турбинах: один блок на Таврической ТЭС на 250 МВт и три энергоблока на 760 МВт — на Ударной ТЭС. Правкомиссией была согласована только половина общего объема. У компании есть и другие варианты, писал «Коммерсантъ». Например, она предлагает построить на Ударной ТЭС два энергоблока на ПГУ-170 на базе турбин ГТД-110М мощностью 340 МВт взамен энергоблока на 250 МВт.

«Интер РАО» хочет расширить мощности Сочинской ТЭС на 480 МВт и Джубгинской ТЭС на 120–130 МВт, в том числе за счет оборудования российских заводов-изготовителей. Как объясняло издание, компания хочет вывести на этих ТЭС энергоблоки на 358 МВт, работающие на турбинах Siemens и General Electric. Согласно протоколу октябрьского совещания у Новака, Минэнерго, «Системному оператору» и «Интер РАО» необходимо до 30 октября направить в правительство материалы и справочно-аналитическую информацию по данному вопросу.

Какой будет стоимость нового строительства

Проводить конкурентные процедуры в неконкурентных условиях, сложившихся на юге, нецелесообразно, согласны в ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (АСПЭ). «Поэтому намерение вице-премьера быстро решить душащую регион проблему дефицита выглядит верным», — прокомментировали РБК в АСПЭ. Страховкой от переплаты в этом случае должен стать ценовой и технологический аудит, усиленный общественным обсуждением в профессиональном сообществе. Кроме того, необходимо снизить требования к локализации «до реализуемого уровня» и ограничить доходность проектов «разумной величиной», считают в ассоциации.

На не состоявшемся в августе конкурсе удельная стоимость проектов была определена на уровне порядка 300 тыс. руб. на 1 кВт, или 550–600 млрд руб. на весь объем — 1900 МВт, подсчитывает Сергей Роженко, руководитель группы аналитики в энергетике Kept. «Таким образом, финальная стоимость проектов, скорее всего, будет выше», — рассуждает он. Однако вопрос наращивания мощностей на юге и Дальнем Востоке стоит «действительно остро».

По мнению эксперта, в текущей модели реализации проектов, предполагающей проведение фрагментарных конкурсов на отдельные блоки электростанций, назрела системная проблема. Сейчас генерирующие компании вынуждены конкурировать и оценивать целесообразность стройки по каждому отдельному объекту, что не гарантирует успех конкурса в следующем году. «Такой подход приводит к тому, что один объект может строиться в Сочи, второй — в Краснодаре, а последующие — еще в какой-то локации, что в конце концов приводит к удорожанию строительства и дополнительному затягиванию сроков, так как требует разворачивания строительных баз каждый раз в новой локации. И все это накладывается на вызовы промышленного освоения газовых турбин большой мощности в России», — говорит Роженко.

Проблему может решить переход к опережающему многоблочному потоковому строительству ТЭС на заранее определенных площадках и технологиях в трех-четырех локациях ОЭС, полагает аналитик. В этом случае на одной площадке можно сформировать задел на строительство ТЭС мощностью 3–4 ГВт из 6–10 блоков на одной технологии, а затем начать ее последовательное освоение, например блоками по 400–500 МВт на базе турбин ГТУ-170 или блоками по 300–350 МВт на базе ГТД-110М. «Такая логика хорошо знакома как по программе массовой электрификации СССР 1960–1980-х годов, так и активно используется на ключевых рынках глобального Юга, активно наращивающих мощности. Ее применение назрело для ЕЭС России и потребует определенный корректировки правил ОРЭМ», — заключает Роженко.

Татьяна Киселева