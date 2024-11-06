Завод СПЕЦКАБЕЛЬ видит перспективы в изготовлении судовых кабелей

Андрей Лобанов, президент и генеральный конструктор ГК «Спецкабель», поделился видением будущего судостроительной отрасли страны и роли, которую играет в этом процессе московская компания.

Несмотря на то, что пока судовые кабели – не основное направление деятельности «Спецкабеля», Лобанов уверенно прогнозирует увеличение их доли в ближайшем будущем. Этот оптимизм основан на ряде факторов:

Активное развитие судостроительной отрасли в РФ, поддержка инновационных проектов и импортозамещение создают благоприятную почву для роста спроса на российские судовые кабели.

Глобальные тренды в судостроении, такие как переход на экологически чистые технологии и увеличение сложности судовых систем, требуют применения более совершенных кабельных решений.

«Спецкабель» предлагает как стандартные силовые кабели, так и спектр специализированных кабелей для судовых систем , чтобы удовлетворить потребности самых требовательных заказчиков.

Среди ключевых аспектов деятельности «Спецкабеля» в судостроении можно отметить следующие:

Комплексность и специализация. Компания изготавливает комплексные решения для электрооборудования судов. Ассортимент продукции охватывает основные типы судовых кабелей, включая силовые кабели для энергоснабжения, специализированные кабели для систем автоматизации, управления, связи, навигации и кабели для экстремальных условий эксплуатации (нефтегазовых объектов, ледоколов).

(нефтегазовых объектов, ледоколов). Ориентация на заказчика. «Спецкабель» готов разрабатывать продукцию, учитывающую конкретные требования каждого проекта. Это важно для сложных судов, таких как атомные ледоколы, высокоскоростные пассажирские суда, специализированные научно-исследовательские корабли.

Уровень качества и надежности. Кабельная продукция «Спецкабеля» проходит обязательную сертификацию Российским морским регистром судоходства (РМРС), что гарантирует соответствие самым строгим международным стандартам безопасности.

Андрей Лобанов уверен в том, что «Спецкабель» сыграет роль в развитии российского судостроения. Компания готова предоставить российским судостроителям современные и надежные кабельные решения, которые позволят создавать суда нового поколения, способные конкурировать на мировом рынке.