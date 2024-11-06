Завод СПЕЦКАБЕЛЬ видит перспективы в изготовлении судовых кабелей
Андрей Лобанов, президент и генеральный конструктор ГК «Спецкабель», поделился видением будущего судостроительной отрасли страны и роли, которую играет в этом процессе московская компания.
Несмотря на то, что пока судовые кабели – не основное направление деятельности «Спецкабеля», Лобанов уверенно прогнозирует увеличение их доли в ближайшем будущем. Этот оптимизм основан на ряде факторов:
- Активное развитие судостроительной отрасли в РФ, поддержка инновационных проектов и импортозамещение создают благоприятную почву для роста спроса на российские судовые кабели.
- Глобальные тренды в судостроении, такие как переход на экологически чистые технологии и увеличение сложности судовых систем, требуют применения более совершенных кабельных решений.
- «Спецкабель» предлагает как стандартные силовые кабели, так и спектр специализированных кабелей для судовых систем, чтобы удовлетворить потребности самых требовательных заказчиков.
Среди ключевых аспектов деятельности «Спецкабеля» в судостроении можно отметить следующие:
- Комплексность и специализация. Компания изготавливает комплексные решения для электрооборудования судов. Ассортимент продукции охватывает основные типы судовых кабелей, включая силовые кабели для энергоснабжения, специализированные кабели для систем автоматизации, управления, связи, навигации и кабели для экстремальных условий эксплуатации (нефтегазовых объектов, ледоколов).
- Ориентация на заказчика. «Спецкабель» готов разрабатывать продукцию, учитывающую конкретные требования каждого проекта. Это важно для сложных судов, таких как атомные ледоколы, высокоскоростные пассажирские суда, специализированные научно-исследовательские корабли.
- Уровень качества и надежности. Кабельная продукция «Спецкабеля» проходит обязательную сертификацию Российским морским регистром судоходства (РМРС), что гарантирует соответствие самым строгим международным стандартам безопасности.
Андрей Лобанов уверен в том, что «Спецкабель» сыграет роль в развитии российского судостроения. Компания готова предоставить российским судостроителям современные и надежные кабельные решения, которые позволят создавать суда нового поколения, способные конкурировать на мировом рынке.