Компании Нацпроектстроя расширили участок БАМа через Буреинский хребет

В Хабаровском крае Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя расширил и оснастил цифровой автоматикой перегон БАМа Мугуле – Мукунга, проходящий через Буреинский хребет.

На перегоне построили двухпутную вставку длиной 8,4 км. Из-за сложности рельефа механизаторам пришлось переработать более 386 тысяч кубометров грунта, чтобы расширить насыпь. На пересечении с реками и ручьями возвели 2 моста и смонтировали 3 водопропускные трубы.

На разъезде Мугуле внедрили микропроцессорную централизацию МПЦ-ЭЛ разработки и производства Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя. Система позволяет через компьютер устанавливать маршруты поездов: переводить стрелки, менять сигналы светофоров, а также отслеживать параметры работы устройств СЦБ, связи и энергоснабжения. Для удобства обслуживания новых путей перегон оснастили системой пневмообдува стрелочных переводов.

Перегон Мугуле – Мукунга расположен на линии БАМа Новый – Ургал – Комсомольск-на-Амуре. Комплексное развитие линии позволит увеличить пропуск поездов в адрес тихоокеанских портов, здесь можно будет перевозить до 49 миллионов тонн грузов в год.