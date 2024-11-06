Приглашаем принять участие в 97-м заседании Международного научного семинара им. Ю.Н.Руденко «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики»
Национальный исследовательский комитет С1 РНК СИГРЭ «Планирование развитие энергосистем и экономика» приглашает членов СИГРЭ и представителей компаний электроэнергетической отрасли России принять участие в 97-м заседании Международного научного семинара им. Ю.Н. Руденко «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики».
Дата: 06-12.07.2025.
Место: Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), г. Новосибирск.
Тема заседания: Обеспечение надежности систем энергетики в условиях инновационного развития.
Направления семинара:
- Методические вопросы исследования и обеспечения надежности систем энергетики и ТЭК в целом на основе технологических и организационных инноваций.
- Методы и модели исследования надежности систем энергетики с учетом инновационных технологий.
- Информационно-вычислительные технологии в исследовании и обеспечении надежности систем энергетики в условиях инновационных преобразований.
Прием аннотаций: до 06.04.2025 по адресу efimova.seminar@mail.ru.
Информационное письмо доступно по ссылке.
Заявка на участие: ссылка.
Требования к оформлению статьи: ссылка.
Информация о семинаре размещена на сайте ИСЭМ: http://les.sei.irk.ru.