Приглашаем принять участие в 97-м заседании Международного научного семинара им. Ю.Н.Руденко «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики»

Мероприятие проводится ежегодно при поддержке Минэнерго и Минобрнауки России на базе одного из ведущих вузов страны – в этот раз его площадкой стал Северо-Кавказский федеральный университет. Авторами докладов являются студенты, аспиранты, ученые и сотрудники энергокомпаний в возрасте до 35 лет. Главные цели встречи – развитие научного и творческого потенциала исследователей в...