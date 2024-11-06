Приглашаем принять участие в 97-м заседании Международного научного семинара им. Ю.Н.Руденко «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики»

5 часов назад
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Время чтения ≈ 2 минуты
Источник:
РНК СИГРЭ
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Национальный исследовательский комитет С1 РНК СИГРЭ «Планирование развитие энергосистем и экономика» приглашает членов СИГРЭ и представителей компаний электроэнергетической отрасли России принять участие в 97-м заседании Международного научного семинара им. Ю.Н. Руденко «Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики».

Дата: 06-12.07.2025.

Место: Новосибирский государственный технический университет (НГТУ), г. Новосибирск.

Тема заседания: Обеспечение надежности систем энергетики в условиях инновационного развития.

Направления семинара:

  1. Методические вопросы исследования и обеспечения надежности систем энергетики и ТЭК в целом на основе технологических и организационных инноваций.
  2. Методы и модели исследования надежности систем энергетики с учетом инновационных технологий.
  3. Информационно-вычислительные технологии в исследовании и обеспечении надежности систем энергетики в условиях инновационных преобразований.

Прием аннотаций: до 06.04.2025 по адресу efimova.seminar@mail.ru.

Информационное письмо доступно по ссылке.

Заявка на участие: ссылка.

Требования к оформлению статьи: ссылка.

Информация о семинаре размещена на сайте ИСЭМ: http://les.sei.irk.ru.

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