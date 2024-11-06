«Россети Северный Кавказ» повысили надежность электроснабжения высокогорных сел и древнего башенного комплекса в Ингушетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ингушэнерго» завершили капитальный ремонт линии электропередачи (ЛЭП) 10 кВ в курортно-туристической зоне республики – Джейрахском районе.

Ремонтные или восстановительные работы в Джейрахском районе из класса сложных и опасных. Крутые повороты, обрывы, резкие перепады температуры, затяжные снегопады, шквалистые ветры, сели и камнепады давно стали неотъемлемой частью будней энергетиков.



ЛЭП обеспечивает электроэнергией небольшие высокогорные селения Бейни, Говзт, Духургишт, базовые станции сотовой связи, правоохранительные структуры. Кроме того, от стабильной работы энергообъекта зависит освещение древнего башенного комплекса Духьаргишт.



Духьаргишт расположен на южном склоне Столовой горы и состоит из одной полубоевой и четырех жилых башен. Его возведение началось в 11-12 веках. Общая площадь построек с оборонительными стенами составляет шесть тысяч квадратных метров. Недалеко от замкового комплекса возвышаются коллективные солнечные могильники: трехъярусный и двухъярусный.



Энергетики заменили на линии электропередачи две дефектные опоры и 3,6 километра ветхого провода на новый самонесущий изолированный (СИП). Конструкция СИП практически исключает возможность схлестывания, коротких замыканий и обрывов, а наличие изоляции препятствует налипанию снега и обледенению проводов. Его применение позволяет исключить основные причины нарушений электроснабжения в сети 0,4-10 кВ, а значит – гарантировать надежную и качественную подачу электроэнергии потребителям. Кроме того, провод пожаробезопасный и не представляет угрозы для птиц и животных.