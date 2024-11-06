«Уральская сталь» готова поставить металл для нового моста через Волгу

Будущая автодорога призвана полностью вывести транзитный автотранспорт с улиц Саратова, рассказал начальник управления продуктовых проектов УК «Уральская сталь» Иван Симбухов.

«Мостовые конструкции будет выполнять компания «Курганстальмост». Совместно с коллегами обсудили нюансы и возможность поставки нашей продукции — стального листа со стороны АО «Уральская сталь», трубной продукции — от »Загорского трубного завода«. Начало строительства моста запланировано на апрель 2025 года. ГК «Уральская сталь» может оперативно поставить всю необходимую трубную продукцию — трубошпунт в сортаменте 1420х16мм, свайные опоры от 530 до 1020 мм, а также мостосталь в состоянии поставки после термической обработки».

Тендер на строительство моста через Волгу в составе южного обхода Саратова ФКУ Упрдор «Нижне-Волжское» объявило в конце октября 2024 года.

Первый этап строительства автодорожного мостового перехода через Волгу в составе южного обхода Саратова оценен почти в 91 млрд рублей, сказано на сайте госзакупок. Предусматривается авансирование работ в размере 48% стоимости. Заявки принимаются до 11 ноября.

Согласно проектной документации, подготовленной генеральным проектировщиком ООО «Гео-Проект», общая протяженность четырехполосной скоростной трассы составит почти 14,8 км, включая более 2,8 км подходов к мостовому переходу.

Сооружение будет включать русловой мост длиной более 2 км с вантовой частью, а также правобережный и левобережный пойменные мосты длиной 1,15 км и 161 м соответственно.

Предусмотрено также обустройство четырех пойменных насыпей протяженностью 8,4 км, моста с проездом к селу Хмелёвка, путепровода тоннельного типа, зданий и сооружений эксплуатационного обслуживания.

Работы должны быть выполнены до конца ноября 2027 года.