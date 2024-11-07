Daccord принял участие в Форуме ЭТМ в Нижнем Новгороде

31 октября команда Daccord участвовала в масштабном мероприятии — Форуме электротехники и инженерных систем ЭТМ в Нижнем Новгороде.

Деловую программу разделили на семь потоков. Спикером от Daccord в потоке «Всё на Оборот» стал директор по продажам региона Волга Василий Мартынов. На семинаре «Daccord — новое имя Legrand в России и Беларуси. Решения, новинки, новости» он рассказал о планах бренда на ближайшее время и познакомил гостей с нашей продукцией.