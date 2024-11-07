Daccord принял участие в Форуме ЭТМ в Нижнем Новгороде
31 октября команда Daccord участвовала в масштабном мероприятии — Форуме электротехники и инженерных систем ЭТМ в Нижнем Новгороде.
Деловую программу разделили на семь потоков. Спикером от Daccord в потоке «Всё на Оборот» стал директор по продажам региона Волга Василий Мартынов. На семинаре «Daccord — новое имя Legrand в России и Беларуси. Решения, новинки, новости» он рассказал о планах бренда на ближайшее время и познакомил гостей с нашей продукцией.
«В эпоху динамичных изменений на рынке электрооборудования Форум ЭТМ — отличная возможность для нас выстроить эффективную коммуникацию с действующими и новыми клиентами, продемонстрировать новинки оборудования, получить обратную связь от заказчиков, понять вектор развития и новые тенденции. Проделана колоссальная работа по приглашению целевой профессиональной аудитории, охватывающей специалистов из различных регионов, каналов и отраслей. Настоящая вовлеченность команды ЭТМ позволила не отвлекаться на организационные вопросы и погрузиться в работу с клиентами», - прокомментировал Василий Мартынов.