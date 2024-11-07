Энергетики пермского филиала «Россети Урал» усиливают помощь Березниковскому городскому округу в восстановлении электроснабжения водозабора «Извер»

Напомним, в соответствии с решением Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Пермского края энергетики системобразующей территориальной сетевой организации (СТСО), которой в крае является ПАО «Россети Урал», приступили к оказанию помощи «ОРЭС-Прикамья» в восстановлении подачи электроэнергии городским объектам системы водоснабжения.

В настоящее время энергетики филиала «Пермэнерго» сформировали группировку из 4 бригад в составе более 20 человек персонала» и 6 единиц техники и спецтехники. Они выдвинусь для расчистки трассы воздушной линии электропередачи напряжением 6 киловольт, отходящей от подстанции «Заполье» (ПАО «Уралкалий»).

Непосредственно на водозабор «Извер» направлены две бригады «Россети Урал» в составе 9 человек с целью подключения мобильного резервного источника электроснабжения мощностью 400 кВА. Для этих целей потребуется строительство участка воздушной линии электропередачи.

Все бригады укомплектованы необходимым инструментом, приспособлениями, спецодеждой, оснащены средствами дальней связи, прошли инструктаж и подготовлены к работе в любых условиях на энергообьектах иной территориальной сетевой организации.