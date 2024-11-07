КЭАЗ и ЛЭТИ презентовали в Минтрансе России проект по импортозамещению судовой электротехники

Совместная инициатива вуза и предприятия направлена на обеспечение технологического суверенитета в сфере электротехнической продукции для судостроения.

Сегодня одной из важнейших задач, которые стоят перед российской промышленностью является достижение технологического суверенитета в ключевых отраслях. В силу значительных приморских территорий и развитой речной сети страны одним из таких сегментов является судостроение.

В целях поддержки и развития данного сектора промышленности в направлении судовой электротехники ГК Курский электроаппартный завод (ГК КЭАЗ) и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в Министерстве транспорта России выдвинули инициативу по замещению иностранной компонентной базы на российскую в судостроении, а также инфраструктурных системах энергетики и управления. По итогам встречи представители федерального ведомства, предприятия и вуза договорились поддерживать контакты для дальнейшей реализации предложенного проекта.

«Для реализации таких стратегически важных инициатив Минпромторгом России был создан «Электротехнический кластер Курской области» на базе предприятия КЭАЗ. Он объединил в себе научные, образовательные и производственные учреждения. Сегодня участниками кластера ведутся активные разработки в области современных технологий, в том числе связанные с реализацией проектов для энергоснабжения транспортной отрасли», – сообщили в пресс-службе КЭАЗ.

Роль СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в данном проекте – исследования и разработка электротехнического оборудования различных типов и назначений, которая будет выполнена на основе современной электрокомпонентной базы, для судостроительной отрасли. Второе направление работы университета в рамках выдвинутой инициативы – подготовка высококвалифицированных кадров в рамках образовательных программ ПИШ ЛЭТИ «Электроника и электротехника».

«Подготовка современного инженера неразрывно связана с проведением научно-исследовательских и опытно конструкторских работ. Основой взаимодействия ГК КЭАЗ и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является организация полного цикла работ по разработке, исследованию и постановке на производство современных электротехнических устройств, в том числе с использованием отечественной силовой электроники, с последующей трансляцией результатов в учебный процесс ПИШ «Электроника и электротехника», а также привлечение студентов ПИШ к работе над проектами». Декан факультета электротехники и автоматики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», заместитель директора ПИШ ЛЭТИ Анастасия Дмитриевна Стоцкая

ГК КЭАЗ входит в перечень системообразующих предприятий России. На сегодня предприятие выпускает широкий перечень электротехнических решений, в частности, для нужд судостроения. В 2024 году Минпромторг России на базе КЭАЗ создал «Электротехнический кластер Курской области», специализирующийся на разработках и внедрении инновационных технологий в электротехническую отрасль.