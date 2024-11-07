КЭАЗ и ЛЭТИ презентовали в Минтрансе России проект по импортозамещению судовой электротехники

8 минут назад
35
Время чтения ≈ 6 минут
Источник:
СПбГЭТУ ЛЭТИ
Авторы и источники / Правообладателям

Совместная инициатива вуза и предприятия направлена на обеспечение технологического суверенитета в сфере электротехнической продукции для судостроения.

Сегодня одной из важнейших задач, которые стоят перед российской промышленностью является достижение технологического суверенитета в ключевых отраслях. В силу значительных приморских территорий и развитой речной сети страны одним из таких сегментов является судостроение.

В целях поддержки и развития данного сектора промышленности в направлении судовой электротехники ГК Курский электроаппартный завод (ГК КЭАЗ) и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в Министерстве транспорта России выдвинули инициативу по замещению иностранной компонентной базы на российскую в судостроении, а также инфраструктурных системах энергетики и управления. По итогам встречи представители федерального ведомства, предприятия и вуза договорились поддерживать контакты для дальнейшей реализации предложенного проекта.

«Для реализации таких стратегически важных инициатив Минпромторгом России был создан «Электротехнический кластер Курской области» на базе предприятия КЭАЗ. Он объединил в себе научные, образовательные и производственные учреждения. Сегодня участниками кластера ведутся активные разработки в области современных технологий, в том числе связанные с реализацией проектов для энергоснабжения транспортной отрасли», – сообщили в пресс-службе КЭАЗ.

Роль СПбГЭТУ «ЛЭТИ» в данном проекте – исследования и разработка электротехнического оборудования различных типов и назначений, которая будет выполнена на основе современной электрокомпонентной базы, для судостроительной отрасли. Второе направление работы университета в рамках выдвинутой инициативы – подготовка высококвалифицированных кадров в рамках образовательных программ ПИШ ЛЭТИ «Электроника и электротехника».

«Подготовка современного инженера неразрывно связана с проведением научно-исследовательских и опытно конструкторских работ. Основой взаимодействия ГК КЭАЗ и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» является организация полного цикла работ по разработке, исследованию и постановке на производство современных электротехнических устройств, в том числе с использованием отечественной силовой электроники, с последующей трансляцией результатов в учебный процесс ПИШ «Электроника и электротехника», а также привлечение студентов ПИШ к работе над проектами».

Декан факультета электротехники и автоматики СПбГЭТУ «ЛЭТИ», заместитель директора ПИШ ЛЭТИ Анастасия Дмитриевна Стоцкая

ГК КЭАЗ входит в перечень системообразующих предприятий России. На сегодня предприятие выпускает широкий перечень электротехнических решений, в частности, для нужд судостроения. В 2024 году Минпромторг России на базе КЭАЗ создал «Электротехнический кластер Курской области», специализирующийся на разработках и внедрении инновационных технологий в электротехническую отрасль. 

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:

Оформите подписку RusCable Плюс и получите полный доступ к материалам и сервисам портала!

Эксклюзивные материалы, сервисы, полный доступ к базе данных, аналитика рынка и финансовый рейтинг кабельных заводов! Отрасль в плюсе с подпиской RusCable Плюс!

Оформить подписку
В ЛЭТИ запустили Институт по разработке материалов для отечественной электроники нового типа
06 нояб. 2024, 17:30:23
Новое структурное подразделение ориентировано на достижение технологического суверенитета ведущих отечественных приборостроительных предприятий в деле перехода на новую компонентную базу из карбида кремния. В последние десятилетия электроника (в основном выполненная на компонентной базе из кремния) приблизилась к пределу своих возможностей по целому ряду ключевых характеристик, среди которых ле...
Ученые ПНИПУ создали уникальную систему для отслеживания траектории в процессе бурения горизонтальных скважин
05 нояб. 2024, 10:00:00
Бурение горизонтальных скважин — это один из наиболее продуктивных способов увеличения нефтеотдачи пласта. Но процесс может осложняться многими факторами, например, давлением и поглощающими пластами, которые невозможно предугадать при разработке конструкторской документации. Ученые Пермского Политеха создали уникальный высокотехнологический комплекс для строительства горизонтальных скважин,...
Ученые ТПУ разработали многоразовые накопители водорода на основе отечественной сырьевой базы
02 нояб. 2024, 11:00:00
Ученые Томского политеха разработали металлогидридные накопители водорода из сплава титана и железа. Стоимость их производства в три раза ниже, чем у импортных аналогов. Накопители способны сорбировать и десорбировать водород несколько тысяч циклов с потерей эффективности не более 5-10%. На сегодняшний день самый распространенный метод хранения водорода — баллоны под давлением 150 или 350...
В Пензенском государственном университете ученые предложили вычислительный алгоритм, способный показать внутреннюю структуру объекта
01 нояб. 2024, 15:45:19
В Пензенском государственном университете ученые предложили вычислительный алгоритм, способный показать внутреннюю структуру объекта. Результаты могут быть полезны в современных областях дефектоскопии и техники. Математические расчеты и алгоритмы используются повсеместно в любой технике. Вся работа персонального компьютера построена на их основе. На предприятиях промышленное оборудование также...
Разработан новый нанокомпозит для обнаружения сверхнизких концентраций газов
01 нояб. 2024, 14:45:19
Ученые из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН в сотрудничестве с коллегами из РХТУ им. Д.И. Менделеева, Института физики КФУ, МФТИ и Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН создали новый нанокомпозитный материал, состоящий из оксида цинка с добавками палладия. Благодаря особым газочувствительным свойствам его можно использовать для производства высо...
Создан самый точный метод распознания объектов на фото с помощью ИИ
31 окт. 2024, 14:44:44
Ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта T-Bank AI Research на основе "карт внимания" разработали самый точный в мире метод распознания объектов на фотографии с помощью искусственного интеллекта (ИИ), сообщили в T-Банке. В сообщении отмечается, что предыдущие разработки в области компьютерного зрения сталкивались с проблемой однородности ансамблей, но ученые из лаб...
Создано «вечное» покрытие от обледенения на базе графена
31 окт. 2024, 10:36:00
Американские и китайские ученые создали покрытие на базе частиц оксида графена, которое предотвращает появление обледенения на протяжении недели или значительно более длительного времени даже при сверхвысокой насыщенности воздуха влагой. Это покрытие позволит защитить провода и элементы инфраструктуры ото льда, сообщила пресс-служба американского Северо-Западного университета (NWU). "Окс...
В Санкт-Петербурге стартовала крупнейшая отраслевая конференция для гидротехников и энергетиков
31 окт. 2024, 09:24:04
В Санкт-Петербурге начало работу крупнейшее всероссийское мероприятие для специалистов-гидротехников и энергетиков – XVI научно-техническая конференция ПАО «РусГидро» «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии». В течение трех дней, с 30 октября по 1 ноября, более 600 представителей  из почти 200 организаций страны и зарубежья будут обсуждать с...
В России повысили точность прогнозов электропотребления на предприятиях
30 окт. 2024, 13:15:00
Новый метод краткосрочного прогнозирования электропотребления на предприятии газовой промышленности разработали ученые УрФУ. По их мнению, разработка поможет повысить энергетическую эффективность предприятий, обеспечить безопасную эксплуатацию их критической инфраструктуры и снизить затраты на покупку электроэнергии. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Algorithms. Исследовате...
В МАИ разработали уникальное решение по умной дефектоскопии
30 окт. 2024, 12:00:00
В рамках проекта по промышленной дефектоскопии учёные МАИ разработали уникальную методику по созданию синтетических данных. Обученная на этих данных нейросеть позволяет снимать показания промышленных приборов при помощи умной камеры беспилотника. Одной из важнейших задач на промышленных объектах является поддержание исправности оборудования и инфраструктуры. О...
Ученые Росатома создали уникальный испытательный стенд для отработки технологии получения низкоуглеродного водорода из природного газа
30 окт. 2024, 10:48:24
Завершены автономные испытания, подтверждена готовность стенда к проведению исследований и начата реализация программы экспериментальных работ. На площадке Протвинского филиала НИИ НПО «ЛУЧ» (входит в Научный дивизион госкорпорации «Росатом») завершено создание блочно-модульного испытательного стенда для отработки технологии производства низкоуглеродного водорода и водор...
Сибирские ученые разрабатывают гибридные материалы для литий- и натрий-ионных аккумуляторов
29 окт. 2024, 17:15:06
В регионе, где климат резко континентальный, а среднегодовая температура порядка 0оC, при низких температурах применение аккумуляторов существенно ограничивается: ухудшаются процессы переноса заряда, замедляется кинетика, диффузия в ходе переноса ионов. Чтобы улучшить ситуацию, необходимо исследовать и тестировать новые перспективные материалы. Ученые из Института неорганической химии им. А. В. Ни...
Пластичнее в 20 раз: создан алюминиевый сплав для высокотехнологичных отраслей промышленности
28 окт. 2024, 11:30:10
Исследователи НИТУ МИСИС разработали наноструктурный деформируемый сплав на основе алюминия с повышенной термостойкостью, электрической проводимостью и пластичностью, отвечающий требованиям современной энергетики и предназначенный для электротехнических систем — проводников, кабелей, трансформаторов. Пластичность материала в 20 раз превышает минимальные тре...
Учёные создали высокоточные антенны
25 окт. 2024, 14:10:05
Отечественные антенны, приёмники сигнала и программное обеспечение для них разработали специалисты НОЦ «Енисейская Сибирь». По их словам, применение таких систем для установления координат какого-либо объекта позволяет получать данные с точностью до одного сантиметра. Как пояснили в проектном офисе НОЦ, импортозамещающая система передачи и обработки навигационного сигнала необходима не...
В Сколтехе прояснили роль ключевого ингредиента электролитов литий-ионных батарей, чтобы сделать их безопаснее и эффективнее
25 окт. 2024, 10:15:12
Учёные из Сколтеха предложили новое объяснение эффекта этиленкарбоната — «волшебного ингредиента» в составе электролитов литий-ионных батарей. Исследователи аккумуляторов годами пытались понять, почему это вещество взаимодействует с графитовыми анодами литий-ионных аккумуляторов иначе, чем родственный ему пропиленкарбонат. Эти результаты могут стать ориентиром для разработки боле...
В Новосибирске открыт инжиниринговый центр «Транспортное машиностроение»
24 окт. 2024, 16:45:10
24 октября в Сибирском государственном университете путей сообщения торжественно открыт инжиниринговый центр «Транспортное машиностроение». В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора – начальник Центральной дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД» Евгений Шевцов, президент ОО «Российская академия транспорта» Александр Мишарин, ректор СГУПС А...
Самарские ученые обнаружили минералы, перспективные для новых источников энергии
24 окт. 2024, 14:30:10
В Международном научно-исследовательском центре по теоретическому материаловедению (МНИЦТМ) Самарского политеха (СамГТУ) провели комплексный теоретический анализ минералов группы ловозерита и выявили среди них перспективные для производства компонентов для новых типов источников энергии. Ученые Самарского политеха работают над созданием натрий-ионных аккумуляторов, которые дешевле и эффективнее...
Ученые ЮУрГУ предложили уникальную технологию повышения надежности процесса сварки
24 окт. 2024, 11:30:00
Заведующий кафедрой «Процессы и машины обработки металлов давлением», докт. техн. наук, профессор Александр Выдрин в рамках техзадания «Разработка цифровых двойников процессов холодной обработки давлением композиционных материалов» по проекту «Интеллектуальное производство» совместно с командой разработал технологию повышения надежности процесса сварки. Технолог...
«Россети» определили новые тематики НИОКР на 2025–2027 годы
23 окт. 2024, 16:30:09
Эксперты компании «Россети» и ее дочерней R&D-организации – «Россети Научно-технический центр» завершили отбор тематик НИОКР на 2025-2027 гг. Всего поступило более 230 заявок от электросетевых компаний, вузов, производителей электротехнического оборудования, малых предприятий и научно-исследовательских институтов. Одобренные 38 тематик охватывают ключевые напра...
НГУ запустил пилотный вычислительный кластер суперкомпьютерного центра «Лаврентьев»
23 окт. 2024, 13:15:13
В Новосибирском государственном университете заработала первая очередь — сегмент вычислительного кластера суперкомпьютерного центра «Лаврентьев». Сегмент располагается в учебном корпусе НГУ, в дальнейшем он будет размещен на площадях научно-исследовательского центра НГУ, который относится к объектам второй очереди современного кампуса НГУ. По вычислительным мощностям в 360 терафл...