Офисная техника и российские ПК. Новинки на выставке «Электроника России»

Международная выставка-форум «Электроника России» покажет на своей площадке ряд российских новинок в сфере микроэлектроники. Разработка данной продукции была нацелена в том числе на реализацию правительственной программы по импортозамещению, которую запустили в России более 7 лет назад.

Новинки можно будет увидеть на стенде BigTech – торговой марки «Комуса», где будут представлены мини-ПК, моноблоки, офисная климатическая и бытовая техника, а также сетевое оборудование. Компания заявляет, что ее продукция отличается продолжительным сроком службы, интуитивно-понятным управлением, легкостью интеграции в различные офисные системы, функциональностью и безопасностью.

Также новинки в данной сфере представит компания «Рикор». В ее ассортименте современные мощные моноблоки, которые поддерживают установку отечественных операционных систем на базе Linux, а также Windows, мониторы, ноутбуки, серверы и серверные платформы, материнские платы. Большинство комплектующих для своей продукции компания производит самостоятельно.

Помимо вычислительной техники на выставке будет показано множество разработок из других сфер электроники. Так, НПЦ «Лазеры и аппаратура ТМ» продемонстрирует на своем стенде инновационную серию лазерных машин МЛП1, созданную для прецизионной обработки плоских и объемных изделий в области микроэлектроники и приборостроения из керамики, кремния, кварца, стекла, полимеров, алмазов, сапфиров, кристаллов, легкоплавких и тугоплавких материалов.

Компания «Радиокомп», которая занимается разработкой программных и аппаратных средств для управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), представит вниманию участников полетный контроллер РК-405. Он предназначен для квадрокоптеров и других БПЛА, эксплуатируемых в жестких климатических условиях, и выполнен в виде компактного модуля.

НПО «ЭРКОН», лидер в разработке, производстве и реализации электрорадиоизделий промышленного и специального назначения, также представит свои новинки. Посетители стенда компании смогут ознакомиться с чип-резисторами Р1-8В-…(А, И, С) по стандартам AEC-Q200. Второй новинкой компании являются мощные резисторы Р1-150М и наборы резисторов НР1-82 для применения в силовых электронных модулях.

Что касается новинок в области программного обеспечения, то на выставке «Электроника России» можно будет ознакомиться с решением для проектирования и управления жизненным циклом приборостроения от компании «АСКОН». «Мы покажем многочисленные новинки отечественных CAD- и EDA-систем. Уделим внимание взаимодействию программных продуктов на всех стадиях жизненного цикла. Кроме инженерного ПО, которое можно будет «потрогать» прямо на стенде, мы планируем показать изделие, полностью спроектированное в наших решениях», — рассказал Павел Щербинин, директор по стратегическому маркетингу в машиностроении компании.

Помимо этого, на выставке посетители увидят негорючий герметик, выдерживающий прямой контакт с огнем, от «Технология-Пласт», последние разработки в области полупроводниковых приборов от АО «Краснознаменский завод полупроводниковых приборов «Арсенал», управляемые хабы для персонального использования от «ДистКонтрол» и многое другое.

Большое число новинок, представленных на выставке в этом году, — отражение глобальных тенденций развития отечественного рынка электроники. «Благодаря помощи государственных и частных инвесторов только за последние два года в стране было введено в действие несколько крупных заводов с возможностями производства продукции, исчисляемой миллионами, — комментирует глава консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева, участник деловой программы выставки-форума «Электроника России». — Кроме того, существенно расширилась номенклатура продукции, предлагаемой заказчикам. Особенно это заметно на примере планшетов, мониторов, смартфонов. Происходит постоянное повышение уровня локализации разрабатываемой продукции, в результате которой компании осваивают новые технологические операции, развивая внутреннюю производственную кооперацию. Также одним из ключевых новшеств стал выход российских брендов вычислительной техники в ритейл».

О выставке

Выставка-форум «Электроника России» — мероприятие, ориентированное на продвижение отечественного производства радиоэлектронной продукции. Она собирает на своей площадке производителей, поставщиков, отраслевых регуляторов, покупателей и специалистов всех уровней для обмена опытом, обсуждения актуальных тенденций и налаживания торговых отношений. Ожидается, что в этом году в ней примут участие более 150 компаний, а также представители Минпромторга и Минцифры России.

https://rus-elektronika.ru/ru-RU/