Первый завод по производству меди и кабелей компании Erbil Copper & Cable Company в Иракском Курдистане

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С начала 2024 года был сделан ряд заявлений о создании новых и расширении существующих крупных производственных мощностей для изготовления подводных кабелей высокого и сверхвысокого напряжения. Большинство из них будут расположены в Великобритании, США, Южной Корее и Китае. В условиях глобального роста числа морских ветровых электростанций и подводных соединительных кабельных систем возникает вопр...