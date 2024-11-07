Первый завод по производству меди и кабелей компании Erbil Copper & Cable Company в Иракском Курдистане
Плюс
54 минуты назад
119
Время чтения ≈ 5 минут
Компания Erbil Copper & Cable Company провела торжественную церемонию открытия первого в Курдистане (Западная Азия) завода по производству меди и кабелей. На церемонии присутствовал премьер-министр Курдистана Масрур Барзани (Masrour Barzani), который отметил прогресс в развитии промышленного сектора и выразил надежду на то, что природные ресурсы будут эффективно использоваться
П...
Данный материал доступен только подписчикам Плюс
Для получения подробной информации Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться.
Сокращение выбросов углекислого газа в трудно поддающихся декарбонизации секторах экономики ОАЭ для достижения нулевого баланса выбросов в будущем
Плюс
06 нояб. 2024, 09:00:00
Тяжёлые отрасли промышленности, которые когда-то были двигателем экономического роста, в настоящее время находятся под пристальным вниманием из-за их существенной роли в увеличении выбросов углерода. Учитывая, что на промышленный сектор приходится почти 30% глобальных выбросов парниковых газов, в Объединённых Арабских Эмиратах эта проблема стоит особенно остро. Промышленный ландшафт страны, осн...
Смогут ли новые мощности для производства подводных кабелей высокого и сверхвысокого напряжения удовлетворить мировой спрос?
Плюс
05 нояб. 2024, 10:45:00
С начала 2024 года был сделан ряд заявлений о создании новых и расширении существующих крупных производственных мощностей для изготовления подводных кабелей высокого и сверхвысокого напряжения. Большинство из них будут расположены в Великобритании, США, Южной Корее и Китае. В условиях глобального роста числа морских ветровых электростанций и подводных соединительных кабельных систем возникает вопр...
Компания Leoni разработала экологичные системы электропроводки для коммерческих транспортных средств следующего поколения
Плюс
01 нояб. 2024, 09:00:00
Компания Leoni поднимает на новый уровень разработку проводных систем для использования в автомобилях коммерческого назначения, внося значительный вклад во всё более устойчивую, экологичную и сетевую мобильность будущего. Компания гарантирует, что её системы электропроводки, разработанные для коммерческих транспортных средств, эффективны, экологически безопасны и соответствуют требованиям завтрашн...
Безопасность превыше всего благодаря передовой технологии компании Windak
Плюс
31 окт. 2024, 09:00:00
Безопасность всегда является ключевым фактором при выборе клиентами правильных решений по упаковке для производимых ими кабелей. Обеспечение максимально безопасной среды для операторов является частью процесса разработки компании Windak, начиная с первого обсуждения и заканчивая окончательным внедрением. Самые последние решения компании Windak, такие как система Safety PLC (контроллер безопасно...
Новая крутильная машина планетарного типа компании Gloser для производства оптического кабеля, встроенного в грозозащитный трос
Плюс
30 окт. 2024, 09:00:00
Компания Gloser Marketing & Technology представила свою новую крутильную машину планетарного типа, предназначенную для упрощения производства 630-мм катушек с оптическим кабелем, встроенным в грозозащитный трос (OPGW - Optical Ground Wire), и радикального изменения производственного процесса благодаря внедрению передовых технологий, сочетающих надёжность, высокую точность и универсальность....
Компания Taihan строит первый в Кувейте завод по производству волоконно-оптических кабелей
Плюс
29 окт. 2024, 09:00:00
Компания Taihan Kuwait, совместное предприятие, созданное корейской компанией Taihan в партнёрстве с известной местной строительной и торговой фирмой Rank General Trading & Contracting Co., с целью строительства волоконно-оптического кабельного завода. Это первый в Кувейте завод по производству оптических кабелей, расположенный в промышленной зоне Мина Абдулла (Mina Abdullah) к юго-востоку от...
Компания Sterlite Power участвует в проекте развития инфраструктуры возобновляемых источников энергии в Индии
Плюс
28 окт. 2024, 11:00:00
Компания Sterlite Power сообщила о приобретении Khavda IV C Power Transmission Limited – транспортного средства специального назначения (Special Purpose Vehicle - SPV) у компании REC Power Development and Consultancy Limited, которая является дочерним предприятием, полностью находящимся в собственности материнской компании REC Limited. Этот проект представляет собой важную веху на пути разви...
Расширение линейки кабельных систем MILLENNIUM™ компании Leviton за счёт кабелей категории 6А самого малого диаметра
Плюс
25 окт. 2024, 09:00:04
Новый кабель RDT Cat 6A UTP доступен по всему миру в вытяжной упаковочной коробке TEKPAK™, что расширяет варианты экологичной упаковки компании Leviton. Компания Leviton объявила о выпуске двух новых медных кабельных систем MILLENNIUM™, содержащих лидирующие на рынке кабели RDT. Это линейка кабелей категории 6А на основе неэкранированных витых пар с самым малым в отрасли наружным ди...
Компания Medek & Schörner разрабатывает инновационные решения для производителей кабелей и оптического волокна
Плюс
24 окт. 2024, 09:00:00
Разрабатываемые компанией Medek & Schörner новаторские решения для производителей кабелей и оптического волокна поистине не имеют аналогов. Компания предоставляет машины премиум-класса, разработанные специально для нужд своих клиентов, которые в результате обеспечивают высокую производительность и производство изделий высочайшего качества. Обладая многолетним опытом и глубокими знаниями,...
Rosendahl Nextrom: Вызов принят
Плюс
23 окт. 2024, 09:00:00
На предстоящей выставке Wire India 2024, которая пройдёт в ноябре в г. Мумбаи, компания Rosendahl Nextrom представит свой широкий ассортимент новых и усовершенствованных решений для рынка. Компания принимает вызов времени, не только совершенствуя традиционные методы производства кабелей и проводов, но также благодаря своим последним достижениям в области производственных технологий. Увеличение...
Компания Amphenol TPC Wire & Cable представила силовой кабель HY-TREX® на напряжение 2KV
Плюс
22 окт. 2024, 09:00:00
Компания Amphenol TPC Wire & Cable, ведущий поставщик проводов, кабелей, соединителей и кабельных сборок для эксплуатации в суровых условиях промышленной среды, объявила о появлении нового силового кабеля в семействе силовых кабелей – кабеля Hy-Trex® 2kV. Новый кабель питания на напряжение 2000 вольт идеально подходит для подачи электропитания на оборудование и устройства, предназнач...
Создание альянса для содействия устойчивому и экологически безопасному развитию индустрии оптического волокна и кабелей
Плюс
21 окт. 2024, 13:30:00
Шесть компаний, работающих в отрасли оптических кабелей – Borealis, Covestro, Heraeus, Nextrom, Teijin Aramid и Umicore – объединили свои усилия и организовали альянс под названием Sustainable Optical Fiber and Cable Industry Alliance (SOFIA). Это инициатива по продвижению устойчивого и экологически ответственного развития на протяжении всей цепочки создания добавленной стоимости в сек...
Компания NKT запускает испытательную систему для самого протяжённого в мире сверхпроводящего силового кабеля
Плюс
18 окт. 2024, 18:00:00
Поворотом выключателя было подано электропитание через систему тестирования сверхпроводящего силового кабеля в рамках разработки 110-кВ линии SuperLink – самого длинного в мире сверхпроводящего силового кабеля. Этот важный этап был достигнут благодаря инновационному процессу разработки, непрерывному тестированию и тесному сотрудничеству между владельцем проекта Stadtwerke München Infras...
Компания Ampacet предлагает не распространяющие горение маточные смеси с низким содержанием галогенов и не содержащие галогенов
Плюс
18 окт. 2024, 09:00:00
Компания Ampacet, мировой лидер в области разработки и производства маточных смесей, представила два продукта под названиями Halolite 527 и Halofree 533 - не распространяющие горение маточные смеси с низким содержанием галогенов и не содержащие галогенов, которые соответствуют международным стандартам IEC 61249-2-21 и EN 50642, регулирующим максимальное содержание галогенов и сурьмы. К электроо...
Компания Taihan заключила сделку на 840 миллиардов южнокорейских вон в Сингапуре
Плюс
17 окт. 2024, 09:00:11
Стремясь усилить свои конкурентные позиции на международном рынке, компания Taihan Cable & Solution побила рекорд в области контрактов на создание энергосистем сверхвысокого напряжения. Южнокорейская кабельная компания публично объявила о заключении двух контрактов на общую сумму 840 миллиардов южнокорейских вон (622 миллиона долларов США) с компанией SP PowerAssets Limited – государс...
Повышение огнестойкости полимера без ущерба для его механических свойств
Плюс
16 окт. 2024, 09:00:00
Компания Delta Tecnic предлагает кабельному рынку маточную смесь, которая содержит меньшее количество технического углерода в сочетании с добавками ультрафиолетовых фильтров для защиты полимера. Спрос на материалы с высокой огнестойкостью привёл к использованию безгалогенных, не распространяющих горение компаундов (HFFR), особенно в кабелях, предназначенных для эксплуатации вне помещений. Ко...
Высокотемпературные печи компании WTM, используемые при производстве кабелей специального назначения
Плюс
15 окт. 2024, 09:00:00
Итальянская компания WTM Srl разрабатывает и предлагает широкий спектр печей для запекания, предназначенных для использования при производстве кабелей и проводов специального назначения. Высокотемпературная линия запекания компании WTM, основанная на комбинированной технологии нагрева, предназначена для завершения процесса производства кабелей, требующих полимеризации слоев изоляции и разработа...
Автоматическое сдвоенное намоточное приёмное устройство с функцией укладки кабельных катушек на поддоны
Плюс
14 окт. 2024, 09:00:00
Полностью автоматическое сдвоенное намоточное приёмное устройство VA-P-400-2 от немецкого производителя оборудования, компании Kurre Systems, предназначено для намотки готовых к продаже катушек с кабелем непосредственно на экструзионной линии и последующей укладки их на поддоны. В текущей версии этого устройства магазин с пустыми катушками вмещает шесть катушек диаметром 400 мм, обеспечивая беспер...
Компании SETIC и POURTIER выходят на новый уровень с новыми машинами и услугами
Плюс
11 окт. 2024, 09:00:00
Компании SETIC и POURTIER, известные разработчики и производители современного высокотехнологичного оборудования для кабельной промышленности, представили новые станки на состоявшейся в сентябре выставке Wire China 2024 совместно со своими партнёрами C2S и Bow Technology. Компания SETIC является ведущим производителем кабельного оборудования, предназначенного для производства кабелей специальн...
Сочетание методов вихревых токов и ультразвуковой технологии
Плюс
10 окт. 2024, 09:00:00
С 1988 года компания Controle Mesure Systemes (CMS) со штаб-квартирой во Франции разрабатывает и предлагает решения по проверке и контролю с использованием вихретоковых и ультразвуковых технологий для рынка неразрушающих средств тестирования. Среди производимых компанией систем предлагается испытательный стенд, в котором интегрированы оба метода тестирования – метод вихревых токов и ультр...