Представители белорусских предприятий посетили производство «Сарансккабель-Оптика» и ГК «Оптикэнерго»

5 ноября в ходе заседания рабочей группы по сотрудничеству между Республикой Беларусь и Республикой Мордовия прошел визит представителей белорусских предприятий в Саранск. Возглавлял делегацию Министр по налогам и сборам Республики Беларусь Сергей Наливайко. В программу визита входили деловые переговоры с местными предпринимателями, встречи с руководителями промышленных организаций и посещение производственных объектов.

Руководители ГК «Оптикэнерго» и ООО «Сарансккабель-Оптика» тепло встретили гостей. Делегации продемонстрировали процесс производства волоконно-оптических кабелей, LAN-кабелей и труб из алюминиевых сплавов. Особую значимость имел визит представителя ЗАО «Атлант» (г. Минск), с которым у ООО «Сарансккабель-Оптика» уже установлены партнерские связи. Это предприятие успешно прошло процедуру участия в закупке и признано победителем тендера на поставку алюминиевых труб для ЗАО «Атлант».

В музее ГК «Оптикэнерго», делегация ознакомилась с деятельностью всех предприятий холдинга, а также с особенностями сотрудничества с организациями Республики Беларусь. Сотрудничество ГК «Оптикэнерго» с белорусскими партнерами постоянно развивается и укрепляется. Например, за прошлый год предприятия холдинга поставили продукцию в Беларусь на сумму около 700 миллионов рублей. За первые десять месяцев текущего года этот показатель увеличился практически вдвое, достигнув отметки в 1,3 миллиарда рублей.