При поддержке специалистов «Росатома» завершена сварка главного циркуляционного трубопровода энергоблока № 7 АЭС «Тяньвань» в Китае

На стройплощадке седьмого энергоблока АЭС «Тяньвань», которая возводится в Китае по российскому проекту, успешно и в срок завершено одно из ключевых событий – сварка главного циркуляционного трубопровода (ГЦТ).

Работы проводились под надзором и при технической поддержке специалистов представительства АО «АСЭ» в Китае (г. Ляньюнган, Инжиниринговый дивизион «Росатома») и НПО «ЦНИИТМАШ» (входит в Машиностроительный дивизион «Росатома»). Они осуществляли контроль по нескольким направлениям – сварка, термообработка и неразрушающий контроль.

«Российская сторона обеспечивает техническую поддержку китайских специалистов в соответствии с контрактными обязательствами и принимает непосредственное участие на всех этапах реализации проекта. Сооружение по российскому проекту ВВЭР-1200 энергоблоков станции идет точно по графику. За завершением сварки ГЦТ последуют работы по подготовке к проливу на открытый реактор и подготовке перегрузочной машины к загрузке имитаторов тепловыделяющих сборок», – отметил вице-президент по проектам в Китае и перспективным проектам АО «АСЭ» Алексей Банник.

«На площадке АЭС “Тяньвань” нам с командой удалось успешно завершить монтаж и сварку ГЦТ в установленные сроки. Стоит отметить, что техническое сопровождение включает в себя согласование процедур по сварке, термообработке и неразрушающему контролю, аттестацию технологии сварки, сварку производственных контрольных сварных соединений (ПКСС), а также испытания», – добавил руководитель проекта Федор Зуев.

ГЦТ соединяет между собой части реакторной установки – корпус реактора, парогенераторы, главные циркуляционные насосы. Его длина – 160 метров, внутренний диаметр – 850 мм, наружный – 990 миллиметров. На этапе эксплуатации АЭС по нему будет циркулировать теплоноситель – глубоко обессоленная вода температурой до 330 градусов по Цельсию под давлением 160 атмосфер.

НПО «Центральный научно-исследовательский институт технологии машиностроения» (НПО «ЦНИИТМАШ») имеет статус Государственного научного центра Российской Федерации, головной материаловедческой организации госкорпорации «Росатом», головной технологической организации «Концерна Росэнергоатом» и технопарка Москвы. Является разработчиком основных материалов, технологий, изготовителем специализированного технологического оборудования и изделий энергетического и тяжелого машиностроения, в том числе важнейших элементов оборудования атомных энергоблоков с реакторами ВВЭР, выступает отраслевым центром компетенций «Росатома» по сварочным технологиям. В 2024 году ЦНИИТМАШ отмечает 95-летие со дня основания. Входит в Машиностроительный дивизион «Росатома».

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт – АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы – проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира. Порядка 80 % выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии. www.ase-ec.ru

АЭС «Тяньвань» – самый крупный проект экономического сотрудничества между Россией и Китаем. В настоящее время сооружаются два энергоблока по российскому проекту с реакторной установкой ВВЭР-1200. Построенные ранее четыре блока российского проекта ВВЭР-1000 успешно работают и выдают в энергосистему Китая миллионы киловатт энергии. 8 июня 2018 года в Пекине был подписан Межправительственный протокол и рамочный контракт на сооружение энергоблоков № 7 и № 8 с реакторами ВВЭР-1200. С российской стороны контракт был подписан Инжиниринговым дивизионом госкорпорации «Росатом», с китайской – предприятиями корпорации CNNC. В соответствии с этими документами российская сторона спроектировала «ядерный остров» АЭС, а также поставит ключевое оборудование «ядерного острова» для обоих блоков. Также были подписаны следующие исполнительные контракты: контракт на технический проект для энергоблоков № 7 и № 8; генеральный контракт для энергоблоков № 7 и № 8. В соответствии с подписанными контрактами, Инжиниринговый дивизион «Росатома» выполняет проектирование и поставку документации и оборудования для «ядерного острова» и предоставление сопутствующих услуг (авторский надзор, шеф‑монтаж, шеф‑наладка). Работы по сооружению энергоблоков № 7 и № 8 начались 19 мая 2021 года.

Перед российской промышленностью стоит цель в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Государство и крупные отечественные компании направляют ресурсы на ускоренное развитие отечественной исследовательской, инфраструктурной, научно-технологической базы. Внедрение инноваций и нового высокотехнологичного оборудования позволяет «Росатому» и его предприятиям занимать новые ниши на рынке, повышая конкурентоспособность атомной отрасли и всей российской промышленности в целом.