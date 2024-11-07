СПЕЦКАБЕЛЬ – участник проекта Открой#Моспром

Проект «Открой#Моспром» вновь открывает двери предприятий города Москвы для жителей и гостей столицы. С 5 по 22 ноября проходит девятый сезон этой инициативы, который включает в себя 170 экскурсий на производства разных отраслей — от пищевой промышленности до высоких технологий.

В этом году к проекту присоединился кабельный завод «Спецкабель», яркий пример развития высокотехнологичных производств. Экскурсии на этом предприятии пройдут 19 ноября и позволят участникам погрузиться в увлекательный мир кабелей. Гости увидят сложные технологические процессы, ознакомятся с применением инновационных материалов и оценят масштаб производства, которое играет роль в развитии экономики страны.

Завод «Спецкабель» известен производством кабелей для разных отраслей, включая нефтегазовые объекты, судостроение и даже космические аппараты. Это делает его ключевым игроком на российском рынке. Ежегодный объем производства превышает 40 000 километров кабеля, что наглядно демонстрирует масштаб деятельности предприятия и вклад в развитие российской промышленности, а также в реализацию крупных инфраструктурных проектов.

Во время экскурсий посетители побывают в лаборатории контроля качества, где проходит строгая проверка каждой партии продукции. Это значимый аспект работы завода, поскольку качество продукции напрямую влияет на безопасность и надежность использования кабелей в различных отраслях.

Проект «Открой#Моспром» включает разные форматы мероприятий. Помимо экскурсий на предприятия, предлагаются мастер-классы, на которых участники могут попробовать силы в производственных процессах, а также интеллектуальные игры и викторины, посвященные знаниям о промышленности Москвы.

«Открой#Моспром» способствует популяризации московской промышленности и формирует у граждан интерес к техническим специальностям. В условиях современных вызовов, таких как цифровизация и автоматизация, важно привлекать молодежь к инженерным и техническим профессиям.