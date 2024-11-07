УНКОМТЕХ на энергетической выставке в Ташкенте

С 29 по 31 октября в столице Узбекистана Ташкенте состоялась выставка UzEnergyExpo 2024 - международная выставка «Энергетика, энергоэффективность и энергосбережение, электротехника, освещение». На стенде УНКОМТЕХ была продемонстрирована собственная продукция заводов Иркутсккабель и Кирскабель, в том числе инновационные кабельные решения:

К стенду было привлечено большое внимание со стороны посетителей и участников выставки, проведены переговоры о сотрудничестве с компаниями из Республики Узбекистан.

В выставке экспонировались компании из Узбекистана, Китая, России, Беларуси и других стран, были представлены технические разработки в кабельной продукции, электропитания, монтажа, освещения, и других областях техники.