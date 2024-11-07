В России актуализируют правила проектирования систем электросвязи зданий

Минстрой России актуализирует правила проектирования систем электросвязи зданий для внедрения новых сервисов.

Как сообщила пресс-служба ведомства, актуализация правил призвана повысить качество обеспечения современными услугами связи, в том числе высокоскоростным доступом к интернету, упростить вызовы экстренных служб, а также реализацию систем умного дома.

Министерство планирует внести изменения в свод правил "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".

"Свод правил планируется дополнить требованиями использования альтернативных линий связи и расширить возможности систем оповещения и экстренного информирования населения. Например, будет расширен функционал систем домофонной связи с целью возможности ее использования для экстренных сообщений, связанных с гражданской обороной и чрезвычайными ситуациями. Также уточнена возможность использования репитеров для обеспечения дополнительных требований к устойчивости беспроводной связи внутри зданий и сооружений", – отмечается в сообщении.

Кроме того, добавляется в нем, предполагается разработка единых требований к объектам технологической инфраструктуры многоквартирных домов в части размещения средств и линий связи нескольких операторов, оказывающих соответствующие услуги, в том числе доступ к интернету.