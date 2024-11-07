Александр Новак провёл совещание по расширению Сочинской и Джубгинской ТЭС

В ходе рабочей поездки в Краснодарский край Заместитель Председателя Правительства Александр Новак осмотрел Сочинскую ТЭС мощностью 160,5 МВт, а также провёл совещание по вопросу текущей эксплуатации и расширения Сочинской ТЭС и Джубгинской ТЭС с участием представителей Минэнерго, Минпромторга, правительства Краснодарского края и администрации города Сочи, энергетических, инжиниринговых компаний и отраслевых объединений.

Стороны обсудили возможность продления работы паркового ресурса действующего генерирующего оборудования Сочинской и Джубгинской ТЭС, а также варианты их расширения на базе основного энергетического оборудования российских заводов-изготовителей.

При организации выпуска газовых турбин российского производства для оснащения ТЭС планируется заключить специальные инвестиционные контракты при поддержке Минпромторга.

Вице-премьер поручил Минэнерго совместно с правительством Краснодарского края при содействии Росимущества определить земельные участки для расширения Сочинской ТЭС, а также решить вопрос обеспечения газом её новых мощностей.

Минэнерго совместно с АО «СО ЕЭС» и Ассоциацией НП «Совет рынка» предстоит подготовить для рассмотрения на Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики предложения по реализации проектов строительства новых объектов генерации на Юге России, включая Сочинский энергорайон, для покрытия прогнозного дефицита мощности в объединённой энергосистеме Юга, а также обеспечения стабилизации режимно-балансовой ситуации.