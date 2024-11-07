НИУ «МЭИ» стал партнером направления «Современная энергетика» Подмосковной проектной школы

НИУ «МЭИ» стал партнером направления «Современная энергетика» Интенсивной профильной образовательной программы «Подмосковная проектная школа», которая проходит со 2 по 11 ноября 2024 года.

В рамках программы учащиеся 9-11 классов подмосковных школ работают над проектами, которые направлены на проектирование энергетических инфраструктур городов, решение актуальных прикладных задач по повышению энергетической и экологической эффек​тивности энергетики городов Московской области, разработку беспилотных летательных аппаратов и их систем для надежного применения в электроэнергетических системах.

«Участвуя в программе «Подмосковная проектная школа», мы стремимся познакомить ребят с передовыми практиками в области энергетики, рассказать о важности эффективного использования энергетических ресурсов, а также показать участникам школы, что энергия — это основа всего. Наши преподаватели стараются предоставить все необходимые ресурсы и поддержку для реализации новых идей и проектов подрастающего поколения. Мы уверены, что эти ребята станут двигателями перемен в энергетической отрасли и помогут нам решать комплексные задачи устойчивого развития нашей страны в будущем», — рассказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

На протяжении всей школы преподаватели НИУ «МЭИ» проводят тематические лекции и мастер-классы для участников, а также помогают выполнять проектную работу и дают экспертную оценку по результатам выполнения заданий.

Ребята работают над такими темами как: «Система защиты беспилотного летательного аппарата от повреждений при столкновениях с препятствиями», «Солнечные электростанции в городских условиях», «Смарт-сити и гибридные системы энергоснабжения», «Применение беспилотных летательных аппаратов для строительства быстровозводимых линий электропередачи», а также «Автоматизация и мониторинг городов - Аналитик».

Школьники знакомятся с основным технологическим оборудованием современных энергоисточников – ТЭЦ, ГРЭС, котельных разной мощности, а также учатся проводить математические расчёты и моделировать теплоэнергетические аппараты, в том числе с использованием современного программного обеспечения.

Интенсивная профильная образовательная программа проводится Образовательным центром «Взлёт», учрежденным Министерством образования Московской области 1 января 2019 года. Центр функционирует в структуре АНОО «Областная гимназия имени Е. М. Примакова» с целью выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей, проживающих на территории Московской области. ​