«Россети» открыты для сотрудничества с африканскими компаниями по проектам выдачи мощности традиционной генерации и ВИЭ

Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Евгений Ляпунов на Африканской энергетической неделе рассказал о ключевых подходах к развитию энергосистемы России и особенностях интеграции в схемы электроснабжения объектов возобновляемой энергетики (ВИЭ). Он выступил на сессии «От видения к действию: осуществление справедливого энергоперехода в Африке».

В рамках дискуссии он отметил, что Россия придерживается взвешенного подхода к вопросам борьбы с изменением климата, принимая во внимание задачи энергетической безопасности и экономику процесса. При этом структура энергобаланса страны учитывает региональные особенности и наличие местных ресурсов: например, на юге сейчас активно развивается ВИЭ, а в Сибири традиционно преобладают гидро- и тепловые электростанции.

Группа «Россети» имеет большой опыт реализации проектов технологического присоединения к сети новой генерации. С 2018 года реализовано свыше 400 таких договоров в сумме более чем на 15 тыс. МВт мощности, из которых 3,5 тыс. МВт приходится на солнечные и ветроэлектростанции. Однако, как подчеркнул Евгений Ляпунов, интеграция ВИЭ имеет свои особенности: необходимо учитывать факторы, влияющие на управление режимами работы энергосистем, предпринимать дополнительные меры по усилению сети и резервированию.

«При реализации концепции справедливого энергоперехода в Африке может быть рассмотрен сбалансированный подход, схожий с российским. Это позволит обеспечить устойчивость энергосистем для надежного и качественного электроснабжения потребителей. Учитывая наработанные компетенции, «Россети» готовы рассмотреть возможность сотрудничество с партнерами из Африки в проектах, связанных с выдачей мощности традиционных электростанций, строительством и эксплуатацией объектов ВИЭ», – сказал Евгений Ляпунов.

Он также встретился с Сегомоко Шепперсом, врио Генерального директора National Transmission Company South Africa (NTCSA), которая отвечает за функционирование магистрального комплекса ЮАР. Стороны обменялись опытом в области эксплуатации и развития инфраструктуры, внедрения инновационных решений, подготовки персонала, а также охраны труда.