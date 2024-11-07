В МЭИ разработали технологию повышения точности движения экзоскелета

5 часов назад
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Источник:
НИУ МЭИ
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Ученые НИУ «МЭИ» создали программный комплекс для моделирования кинематики и динамики перспективных экзоскелетов со звеньями переменной длины, повышающими комфо​ртабельность их использования благодаря более точному повторению движений опорно-двигательного аппарата человека.

Разработанные решения повышают качество функционирования экзоскелетов за счет увеличения числа степеней свободы в механизме, что позволяет снизить отличия между движениями человека и предлагаемого устройства. По сравнению с существующими конструкциями экзоскелетов с абсолютно твердыми звеньями, новые экзоскелеты могут использовать звенья переменной длины, позволяющие снижать ударные нагрузки и ускорения, возникающие при постановке ноги на опору, что благоприятно сказывается на комфортабельности использования и здоровье ног человека.

«Новые решения для экзоскелетов, создаваемые нашими учеными, смогут не только увеличить производительность труда, но и снизить возможные непредвиденные ситуации от неточной интерпретации действий носителя экзоскелета. Такие разработки обеспечивают комфорт и надежность, а также открывают широкий спектр областей их применения: для личного пользования по медицинским показаниям или для работы в промышленности и строительстве. Одним словом — везде, где люди несут высокие физические нагрузки и переносят тяжести», — отметил ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Перспективные экзоскелеты могут дополняться другими звеньями и элементами в зависимости от потребностей пользователя. Разработано несколько конструкций участков переменной длины: с пружинным элементом, с электроприводом и винтовой либо реечной передачами, с применением магнитно-реологической жидкости.

Программный комплекс и перспективные модели экзоскелетов разработаны коллективом ученых на кафедре высшей математики и кафедре технологических машин и оборудования Смоленского филиала НИУ «МЭИ» под руководством доктора физико-математических наук Андрея Борисова в рамках работы над грантами РФФИ и РНФ.​​

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