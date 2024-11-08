Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» обновляют сетевую инфраструктуру на территории Сысертского городского округа

Для повышения надежности и качества электроснабжения жителей Сысертского городского округа, на территории которого фиксируется максимальная нагрузка на электросетевой комплекс в зимний период, энергетики Центральных электрических сетей свердловского филиала «Россети Урал» построят дополнительные линии электропередачи и произведут реконструкцию существующей сети электроснабжения. Работы пройдут на ул. Комсомольская в п. Большой Исток, ул. Урицкого в д. Малое Седельниково и в СНТ «Дружба».

В рамках реализации комплекса мероприятий по модернизации электросетевой инфраструктуры энергетики построят воздушные линии электропередачи классами напряжения 0,4 кВ и 10 кВ, установят мачтовую трансформаторную подстанцию (МТП), заменят 21 опору, выполнят монтаж 1 км самонесущего изолированного провода (СИП), который обладает повышенными характеристиками надежности и безопасности. Все мероприятия планируется завершить до 15 ноября 2024 года.

Энергетики обращают внимание, что на время выполнения работ электроснабжение жителей будет осуществляться по резервным схемам, в связи с чем возможны кратковременные ограничения электроэнергии. Специалисты «Россети Урал» приносят извинения за доставленные неудобства.

Компания «Россети Урал» напоминает о каналах обратной связи энергетиков с клиентами различных категорий. Жители Свердловской области могут проконсультироваться и получить информацию по вопросам электроснабжения по единому номеру 8-800-220-0-220 (звонок по России бесплатный). Для звонка с мобильных устройств клиенты могут воспользоваться коротким номером 220, услуга доступна на сетях мобильных операторов связи МегаФон, МТС, Билайн, Т2. Помимо единого номера, жители могут получить информацию по вопросам электроснабжения в мессенджере Telegram по номеру +7-912-29-01-220. На сайте электросетевой компании работает Интернет-приемная. Кроме того, информация о перерывах электроснабжения размещается на сайте компании «Россети Урал» в разделе. Здесь же функционирует сервис передачи информации об отключениях электроэнергии для клиентов. Заполнив простую форму, можно напр