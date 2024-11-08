Игорь Маковский и Александр Бирюков обсудили развитие электросетевого комплекса Орловской области

В Москве состоялась рабочая встреча генерального директора ГК «Россети Центр» Игоря Маковского с заместителем губернатора Орловской области — руководителем Представительства Орловской области при Правительстве Российской Федерации Александром Бирюковым.

На встрече обсуждались вопросы развития электросетевого комплекса региона, проекты, направленные на повышение надежности электроснабжения и реализацию инициатив, связанных с внедрением современных технологий. Были рассмотрены механизмы дальнейшего взаимодействия компании с региональными властями для оперативного решения актуальных задач.

Игорь Маковский также сообщил, что все мероприятия производственной программы филиала «Орелэнерго», направленные на стабильное прохождение осенне-зимнего максимума нагрузок, выполнены в срок и в полном объеме.

Александр Бирюков выразил благодарность за вклад компании в развитие энергетики Орловской области, отметив, что улучшение инфраструктуры способствует повышению качества жизни населения и укреплению социально-экономической стабильности.

«Наша задача — обеспечивать надежное электроснабжение, активно развивать электросетевую инфраструктуру и подключать к сетям новые объекты, в том числе предприятия агропромышленного комплекса, которые играют важную роль в экономическом росте региона», — отметил Игорь Маковский.