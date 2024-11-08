Изменение информации, необходимой для проведения конкурентного отбора мощности на 2027 год

В соответствии с подп. 4) и 6) п.106 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1172, в связи с получением от АО «АТС» скорректированного в соответствии с п.2.1.3.5 Регламента проведения конкурентных отборов мощности (Приложение №19.3 к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка) Реестра мощности, подлежащей обязательной покупке, позднее срока публикации Информации, необходимой для проведения конкурентного отбора мощности на 2027 год, актуализированы параметры, определяющие спрос на мощность в первой ценовой зоне для целей проведения КОМ на 2027 год, и объемы мощности, подлежащие обязательной покупке на оптовом рынке вне зависимости от результатов КОМ.