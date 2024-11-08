Откройте будущее кабельной индустрии вместе с лидерами отрасли — посетите Cabex-2025!

C 18 по 20 марта в Москве пройдет 23-я Международная выставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и материалов для ее производства Cabex.

Предстоящая выставка обещает стать грандиозным событием, превзойдя все прошлые рекорды как по количеству участников, так и по масштабам пространства. В следующем году Cabex развернется сразу в двух павильонах: «Форум» и 8 (залы 2 и 3), предоставляя еще больше возможностей для инноваций и делового общения. Выставка Cabex — ключевое деловое мероприятие отечественной кабельной промышленности. Это место, где встречаются, обмениваются опытом, заключают контракты, находят бизнес-партнёров и черпают идеи для развития все игроки рынка – производители, продавцы, покупатели. На Cabex-2025 свою продукцию продемонстрируют 265+ производителей и поставщиков кабельной продукции, электромонтажных и электротехнических изделий, а также оборудования и материалов для производства кабеля.

Выставка традиционно объединит в одном месте лучших представителей отрасли.

Среди участников выставки Cabex-2025: Акрон Холдинг, Альфакабель, Башпласт, Гавари Компаундс, Генезис, Герда, Изолятор-Акс, Камкат, Камский Кабель, KLG Group, Людиновокабель, ОКБ КП, Полипластик НПП, Prysmian Group, Рика Групп, РКС-Пласт, Сарансккабель, Sigma Corporation, Смоленскэлектрокабель, Спецполимермаш, Томсккабель, Транскул, Трансэнерго, Ункомтех, Уралэлектромедь, Цветлит, Эко Компаунд Групп, Элемента Групп, Электротехмаш, Элинар, Эм-Кабель, Энергоинновации, Энергокабель и многие другие.

Краткие итоги прошлого года

Цифры и факты Cabex-2024:

10 000 м 2 выставочной площади;

выставочной площади; 250 компании-участника из 8 стран;

5 411 посетителей из 14 стран и 72 регионов России.

Посетители выставки:

Руководители и специалисты, отвечающие за выбор кабеля и проводов, электротехнической и электромонтажной продукции из: промышленных предприятий-конечных заказчиков кабеля и проводов; проектно-монтажных и строительных компаний; компаний-дилеров кабельно-проводниковой продукции.

Руководители и технологи компаний-производителей КПП, отвечающие за выбор материалов и оборудования для производства кабеля.

Среди посетителей выставки представители таких компаний, как: «Лыткаринский машиностроительный завод», Завод «РЭМ энд Коил», «Выксунский металлургический завод», «ИТЦ Завод ИНКОМ», «Завод «Компонент», «Курганмашзавод», «Жуковский веломотозавод», ФГБУ «16 ЦНИИИ» Минобороны России, «Оборонительные системы», «Оборонэнерго», «ИПСК ТЭСК», «ОКБ «Аэрокосмические системы», «Российские космические системы», ПАО Россети, РУП «Минскэнерго» ф-л «Минские кабельные сети», ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ, «Росатом», «Ростелеком» и многие другие.

Деловая программа

Ежегодно особый интерес со стороны посетителей-специалистов вызывает открытая зона деловой программы выставки, в рамках которых профессиональными знаниями и опытом поделятся свыше 50 ведущих экспертов – представители специализированных компаний, экспертов-экономистов, научно-технических специалистов, руководителей профильных предприятий и ассоциаций. В фокусе программы – направления развития российского кабельного рынка, передовые технологии производства кабельно-проводниковой продукции, опыт применения кабеля и проводов в ключевых отраслях российской экономики и другие актуальные вопросы кабельной промышленности.

Выставку можно посетить бесплатно, получив электронный билет по промокоду ruscable25. Количество билетов по промокоду неограниченно. Получите электронный билет

Организатор выставки: компания «МВК» («Международная Выставочная Компания»)

Сайт выставки: cabex.ru

тел: +7 (495) 252-11-07

e-mail: cabex@mvk.ru

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