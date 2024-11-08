Победитель первого Чемпионата электриков в Казахстане получил путевку в финал Открытого чемпионата электриков IEK в 2025 году

В Алматы прошел первый Чемпионат электриков в Казахстане, в котором участвовали профессионалы со всей страны. В финале сразились мастера своего дела, и победил 21-летний электромонтажник, который выполнил задание быстрее всех и продемонстрировал высочайшее качество сборки с использованием продукции IEK.

Также в соревновании приняли участие студенты из пяти учебных заведений, и сильнейшими оказались представители колледжа при Алматинском университете энергетики и связи (АУЭС).

Мероприятие прошло на высоком уровне благодаря совместным усилиям компании «Электрокомплект» и колледжа АУЭС, при поддержке спонсора — IEK GROUP. Призовой фонд соревнований составил 1 миллион тенге.

Чемпионат стал настоящим праздником для всех: студентов, профессионалов электромонтажа, посетителей, пришедших поддержать участников соревнований. Для зрителей была организована развлекательная программа: мастер-классы, конкурсы и выставка новинок электротехники от IEK. Каждый мог попробовать свои силы в электромонтаже и узнать больше о современных технологиях.

После напряженных соревнований были объявлены победители. Главный приз — 500 000 тенге и путевка в финал Открытого чемпионата электриков IEK 2025 года в Казани — достались Руслану Хорошунову, показавшему лучший результат. Не остались без наград и призеры: Саян Бердалинов (2 место) и Рамил Галеев (3 место).