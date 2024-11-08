В Иркутской области выполнят работы по содержанию линий наружного стационарного освещения на автомобильных дорогах за 233 млн рублей

Установку освещения и выполнение работ по содержанию линий наружного стационарного освещения выполнят на автомобильных дорогах общего пользования, находящихся в государственной собственности Иркутской области, сообщает RosTender.info.

Заявки на участие в тендере принимают до 28 ноября. Исполнителю необходимо выполнять техническое обслуживание светильников обслуживание кронштейнов и опор электроосвещения, трансформатора, техническое обслуживание автоматизированной системы управления наружным освещением (АСУНО). Снятие показаний с приборов учета (ежемесячное снятие показаний дистанционно, а также с выездом к прибору учёта при отсутствии возможности дистанционного снятия показаний), установку освещения, также, аварийно-восстановительные работы, вызванные дорожно-транспортными происшествиями, разрушением, повреждением или приведением иным способом в негодное для эксплуатации состояние на участке автомобильной дороги. Работы выполнят за счет средств областного бюджета Иркутской области в размере 233 млн рублей. Срок выполнения работ с 21.12.2024 года до 30.11.2025 года.