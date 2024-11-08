«Россети Московский регион» в Рузском городском округе подключили к сетям предприятие по производству теплоизоляционных изделий

Филиал компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в Рузском городском округе обеспечил 600 кВт мощности новой производственной компании.

В рамках исполнения договора на технологическое присоединение построена новая комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, в которой установлен трансформатор мощностью 630 кВА. Помимо этого проложен участок воздушной линии 10 кВ протяженностью 80 метров, смонтирован линейный разъединитель 10 кВ и установлены приборы учета электроэнергии.

Источник питания данного объекта – подстанция 110 кВ «Шелковка».

Благодаря новой мощности производственная компания наладит производство теплоизоляционных изделий, что обеспечит более двух десятков новых рабочих мест в поселке Дорохово Рузского городского округа