Два железнодорожных полукольца запустят между Петербургом и Ленобластью к 2030 году

Запуск диаметральных железнодорожных маршрутов, образующих единый рельсовый каркас для город вместе с метрополитеном, должны запустить к 2030 году.

Об этом после заседания координационного совета по развитию транспортной системы Петербурга и Ленобласти, состоявшегося 8 ноября, сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков.

Речь идёт о железнодорожных полукольцах Д1 Ломоносов – Белоостров и Д2, Гатчина – аэропорт Пулково – Токсово, которые будут включать в себя участки существующих тактовых маршрутов.

Первый подобный маршрут был запущен в декабре 2022 года от Витебского вокзала до Павловска, а в прошлом году появились тактовые маршруты с Балтийского вокзала до Ораниенбаума и Красного Села. Кроме того, минувшей весной между Петербургом и Ленобластью запустили тактовые электрички от Финляндского вокзала до станции Мельничный ручей во Всеволожске.

"Создание единого рельсового каркаса Петербурга также среди основных совместных задач. <...> Параллельно будем создавать дополнительную пассажирскую инфраструктуру. Вместе с Октябрьской железной дорогой к 2030 году планируем построить 23 новых остановочных пункта в составе ТПУ", — добавил Кирилл Поляков.

Также вице-губернатор напомнил о реализации флагманского проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург. В данный момент власти Северной столицы "в тесном сотрудничестве с РЖД" ведут работу "по подготовке всей необходимой документации и инфраструктуры".

Ранее на том же заседании было озвучено, что в Ленобласти утвердили документацию по планировке строительства путей ВСМ, согласовав требования к соблюдению режима особой охранной территории в природном заказнике "Лисинский" для проектирования эстакады. Параллельно также ведётся определение мест строительных работ.