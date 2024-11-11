Капитальный ремонт проведут на автомобильной дороге Партизанское - Богуславка- Калиновка
11 нояб. 2024, 14:00:00
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Комплекс работ по капитальному ремонту проведут на автомобильной дороге Партизанское - Богуславка- Калиновка на участке км 2+200 - км 5+060 в Партизанском районе Красноярского края, сообщает RosTender.info.
Подать заявку на участие в тендере на выбор подрядной организации можно до 27 ноября. Протяженность участка дороги - 2,77 км. Ремонтом предусмотрено устройство земляного полотна; ремонт водопропускных сооружений; устройство системы поверхностного водоотвода, канавы, прикормочные лотки, водосбросы; устройство дорожной одежды; обустройство дороги техническими средствами безопасности движения; сдача объекта в эксплуатацию. Срок окончания работ запланирован на 29 октября 2025 года. Стоимость капитального ремонта 237 млн рублей.
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