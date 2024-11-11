Ленобласть утвердила документацию по планировке строительства ВСМ

На 5% может увеличить стоимость строительства ВМС виадук, который построят в Ленобласти. Эстакаду протяженностью в 7 км, возведут над особой охранной территорией в природном заказнике «Лисинский». Об утверждении документации по планировке строительства ВСМ заявили на Координационном совете по развитию транспортной системы агломерации Петербурга и Ленинградской области, которое провел в Смольном зампред правительства Виталий Савельев.

Магистраль над заказником

Требования к соблюдению режима особой охранной территории в природном заказнике «Лисинский» для проектирования эстакады утверждены, об этом накануне сообщила пресс-служба правительства Ленобласти. Согласно официальному сообщению в настоящий момент ведется «определение мест строительных работ». По плану региональных властей ВСМ будет проходить территорию заказника сверху, по эстакаде: заключение договора генподряда уже вышло на финальную стадию, об этом сообщили на заседании Координационного совета.

«Эстакада будет проходить выше деревьев, чтобы природа осталась внизу. Да, это не дешевый вариант, но мы его согласовали», – отмечал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко ранее.

Общая длина высокоскоростной железнодорожной магистрали сообщением Москва – Санкт-Петербург, которая будет проложена по территории Ленинградской области, оценивается в 76 км: начало с 27 км – это граница с Санкт-Петербургом по Ям-Ижорскому шоссе, и закончится она на 103 км, на границе с Новгородской областью. Большая часть территории ВСМ, почти 80%, пройдет по землям лесного фонда, а именно – Любанского лесничества. В том числе по Лисинскому региональному заказнику. Региональные власти намерены построить эстакаду на участке с 53 по 62 км. ВСМ в Ленинградской области по плану пересечет реки Ижора, Винокурка, Тосна и Тигода, а также существующую железную дорогу по направлению Тосно – Гатчина. Для ВСМ в районе деревни Турово построят новую станцию «Жаровская». Ее доля в общем трафике не превысит 0,1%, сообщили на Координационном совете.

Взнос Ленобласти в строительство ВСМ – 10 млрд. При этом правительство Ленобласти отказывается от участия в органах управления проектом. Участие региональных властей при реализации ВСМ заключается в выделении участков под проект, уточняют в пресс-службе региона.

Стоимость строительства

ВСМ в Северо-Западном федеральном округе пройдет по территории трех субъектов: Новгородской и Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге. Сообщается, ВСМ в Новгородской области пересечет как лесные массивы, так и федеральную автотрассу М-10, она пройдет по территории Новгородского, Маловишерского и Окуловского муниципальных районов. По плану ВСМ задействует станцию «Великий Новгород ВСМ», кроме того для магистрали построят транспортно-пересадочный узел и еще одну станцию – «Окуловка».

В Петербурге ВСМ будет проходить в основном в одном коридоре с Октябрьской железной дорогой по территории объекта культурного наследия «Набережная Обводного канала», рядом с «Рубежом Ижора» и кладбищем «Памяти жертв 9-го января». На территории Фрунзенского района города планируется построить техническую станцию «Обухово-2». Участок ВСМ пройдет через исторические дома, снос которых весной этого года одобрило городское заксобрание. В том числе размещение терминала ВСМ в пределах Московского вокзала затронет склады Кокоревых.

Общая стоимость строительства ВСМ – 1,7 трлн руб. Общая протяженность – 679 км. Итого прокладка 1 км высокоскоростной дороги – около 2,5 млрд руб. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров подсчитал, стоимость строительства виадука в Ленобласти обойдется примерно в 50 млрд руб. или в 3% от стоимости всей дороги. По расчетам главного редактора проекта «Все о транспорте Петербурга» Владислава Булгакова, виадук в общей стоимости ВСМ может составить около 5% или около 85 млрд руб.

По плану строительство ВСМ завершится в 2027 году.

Алена Алешина, rzd-partner.ru