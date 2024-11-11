На блоке №1 АЭС «Аккую» (Турция) забетонирован купол реакторного отделения

11 нояб. 2024, 12:30:17
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Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
atommedia.online
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Строители АЭС «Аккую» (сооружается госкорпорацией «Росатом» в Турции) завершили операцию по бетонированию купольной части наружной защитной оболочки здания реактора блока № 1. При выполнении работ были задействованы два башенных крана, шесть бетонораспределительных стрел и 34 автобетоносмесителя.

Работы по бетонированию купола наружной защитной оболочки (НЗО) проводились в четыре этапа и заняли 104 дня. Всего в эту часть НЗО было уложено 3511 кубометров высокопрочной самоуплотняющейся бетонной смеси.

«Наружная защитная оболочка – одна из главных систем безопасности энергоблока. Прочная железобетонная конструкция будет надежно защищать реакторную установку от внешних воздействий. Завершение бетонирования НЗО позволит нам приступить к монтажу ещё одного важного элемента безопасности АЭС – системы пассивного отвода тепла», – прокомментировал генеральный директор АО «Аккую Нуклеар» Сергей Буцких

АЭС «Аккую» – первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС «Аккую» состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+.

Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт. Сооружение АЭС «Аккую» – первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate («строй-владей-эксплуатируй»).

Наружная защитная оболочка реакторного здания формируется из железобетона и проектируется таким образом, чтобы выдерживать даже самые сильные воздействия стихии: землетрясения интенсивностью до 9 баллов по шкале MSK-64 и ураганы силой до 60 метров в секунду.

Реакторные здания современных энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200 оснащаются системой двойных (наружных и внутренних) защитных оболочек. Они обеспечивают высокий уровень безопасности атомной станции. Внутри объема наружной защитной оболочки находится внутренняя защитная оболочка. Она обеспечивает герметичность зоны расположения реакторной установки, а также служит опорой для трубопроводов и полярного крана.

Россия активно развивает научное сотрудничество со всеми заинтересованными странами. Продолжается реализация крупных международных проектов. «Росатом» и его дивизионы принимают активное участие в этой работе.

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