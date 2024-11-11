Научно-производственный кластер создадут в Зеленограде по программе КРТ

Неэффективно используемый участок площадью 27,58 гектара в районе Крюково Зеленоградского административного округа реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект решения опубликован на сайте Правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«На участке площадью 27,58 гектара в районе Крюково запланировано строительство научно-производственного кластера. Он объединит разные предприятия и организации. Всего здесь будет возведено 338 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в комплексное развитие площадки оцениваются в 61,42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,4 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта в Зеленограде создадут более 4,8 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

Участок расположен по адресу: 687-й проезд, Кутузовское шоссе. В непосредственной близости от него находится станция «Зеленоград-Крюково» третьего Московского центрального диаметра.

«На месте устаревших объектов построят 258 тысяч квадратных метров производственно-складских строений, а также 80 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая гостиницу площадью 10 тысяч квадратных метров. Здесь появятся офисы, фитнес-клубы, магазины, кафе и отделения банков. Территорию благоустроят и проложат дороги», — прокомментировал руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находится 236 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению Сергея Собянина.