Почти 7,7 км дорог проложат и реконструируют на территории бывшего завода «МиГ»

Новая улично-дорожная сеть соединит новые микрорайоны, которые появятся в рамках комплексного развития территории (КРТ) бывшего завода «МиГ» площадью 63,55 гектара. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице утвержден проект планировки территории бывшего завода "МиГ". Он предусматривает транспортное обеспечение кварталов, которые появятся на месте бывших производственных цехов. На площадке построят новые улицы магистрального и местного значения, а также модернизируют существующие дороги общей протяженностью около 7,7 километра», — рассказал Владимир Ефимов.

Новая улично-дорожная сеть позволит организовать подъезды к жилым комплексам и объектам инфраструктуры, которые появятся на территории бывшего завода.

«На участке в Беговом районе построят две магистральные и девять местных улиц, а также проведут реконструкцию четырех проездов и обустроят велодорожки. Кроме того, здесь создадут пешеходные зоны и места для отдыха и променада», — отметил руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

Сейчас в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Их проработка ведется по поручению Сергея Собянина.