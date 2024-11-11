В НГТУ НЭТИ разработали беспроводное зарядное устройство для миниатюрного поискового модуля

Ученые Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали систему приема беспроводного заряда для устройства, которое может быть использовано для обнаружения угнанных машин, а также для поиска людей.

«В интересах индустриального партнера компании «СУРРУС» нами было разработано устройство беспроводного заряда для поискового модуля. Научная группа провела анализ стандартизированных протоколов беспроводной передачи энергии и приняла решение использовать стандарт «Qi». Основными критериями выбора стандарта беспроводной зарядки являлись входная мощность, частота, эффективная дистанция зарядки, распространенность. Далее работа была направлена на проработку схемотехнического решения, выбор компонентной базы, разработку печатных плат, сборку и отладку устройства, проведение экспериментов с целью анализа энергопотребления в различных режимах работы», — рассказал ассистент кафедры электротехнических комплексов НГТУ НЭТИ Сергей Внуков.

Как отмечает разработчик, сначала модуль использовался с целью поиска угнанных автомобилей. Благодаря небольшому размеру он легко интегрировался в салон транспортного средства так, чтобы посторонний человек не догадался о местоположении датчика. Отследить автомобиль можно в пределах нескольких километров. Данный модуль может использоваться для поиска бойцов СВО — он представляет собой герметичное миниатюрное устройство размером меньше солдатского жетона, которое можно просто положить в карман. Поисковые модули устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и в пассивном режиме не излучают сигнал.

«Приемный модуль питается от литий-полимерного аккумулятора. Продолжительность работы модуля составляет несколько суток, зарядка осуществляется беспроводным способом. Максимально возможная дальность действия сигнала поисковых модулей — несколько километров. При герметизации модуля он способен работать под водой», — добавил Сергей Внуков.

Уже есть рабочий прототип устройства. В ближайших планах — запуск в серийное производство.