В Пензенской области модернизировали 5 км трассы М-5 «Урал»

Речь идет об отрезке капитального ремонта км 500 – км 505 на границе Спасского и Нижнеломовского районов, который сегодня торжественно открыли в режиме телемоста при участии руководителя Федерального дорожного агентства Романа Новикова, губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и начальника ФКУ «Поволжуправтодор» Кирилла Вдовина.

«М-5 «Урал» – одна из самых старшейших и загруженных трасс нашей страны, она проходит от Москвы через Поволжье до самого сердца индустриальной России – Урала. В связи с постоянно возрастающей интенсивностью движения Федеральное дорожное агентство проводит большой комплекс работ по её модернизации. Сегодня в четырехполосное исполнение переведен 5-километровый участок, параллельно специалисты устраивают дополнительные две полосы на проезжей части моста через реку Сура. Реализация столь значимых для жителей страны проектов, безусловно, была бы невозможна без личной погруженности губернатора Пензенской области в вопросы дорожного хозяйства», – отметил руководитель Росавтодора.

«Трасса М-5 «Урал» – это часть опорной сети дорог Российской Федерации. Реконструкция и строительство всех ее элементов на территории региона для нас имеет первостепенное значение. На участке ввода оживленное движение: в сутки здесь проезжает от 11 до 13,5 тыс. автомобилей. С развитием этой экономической зоны Пензенской области, увеличением производства и расширением туристических возможностей нашего региона в целом, нагрузка на дорогу увеличивается. Убежден, что выполненная работа поможет обеспечить безопасность дорожного движения, сократить время в пути и значительно повысить уровень комфорта во время поездок», – добавил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

По словам начальника ФКУ «Поволжуправтодор» Кирилла Вдовина, помимо перевода проезжей части в четырехполосное исполнение, здесь установили надежное барьерное ограждение, которое исключит самый опасный вид ДТП – лобовые столкновения. Кроме того, для обеспечения нормативной видимости встречных автомобилей специалисты спрямили продольный профиль дороги.

Также на безопасность здесь будут влиять новое стационарное электроосвещение и свыше 80 новых дорожных знаков. В районе села Засечное размещены две комфортные автобусные остановки, оборудованные тактильными наземными указателями для инвалидов по зрению, что в свою очередь способствует реализации принципа обеспечения доступной среды для всех категорий граждан.

Всего в работах было задействовано более 110 рабочих и 50 единиц техники двух подрядных организаций.

*** В этом году подведомственным ФКУ «Поволжуправтодор» отремонтировано почти 20 км федеральной трассы М-5 «Урал». В настоящее время идет капитальный ремонт автомобильной дороги Тамбов – Пенза в Белинском районе, также начаты работы в Сердобском и Колышлейском районах на автодороге Р-207, соединяющей Пензенскую область с югом страны. Близок к завершению один из грандиозных объектов – строительство обхода города Спасск, сопряженный с другой масштабной стройкой – многокилометровым обходом населенных пунктов Умёт, Зубова Поляна в Республике Мордовия.