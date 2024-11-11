До конца 2025 года на трассе А-167 на Ставрополье установят почти 35 км линий освещения

В Ставропольском крае до конца 2025 года на федеральной трассе А-167 «Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды» установят почти 35 км линий освещения. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Кавказ».

Стационарное электрическое освещение смонтируют в 11 населенных пунктах: в городах Нефтекумск и Буденновск, в поселке Терек, в селах Урожайное, Левокумское, Орловка, Стародубское, Нины, Новозаведенное, Обильное и в хуторе Садовый.

Всего предстоит устроить 1090 опор и установить 1950 светодиодных светильников с большим сроком эксплуатации и более высоким качеством освещения в сравнении с лампами накаливания. Срок их службы составит свыше 100 тыс. часов. Полностью завершить работы по обустройству планируют в ноябре 2025 года.

«Модернизация дорожной инфраструктуры - залог повышения безопасности дорожного движения. Особое внимание уделяем не только расширению и строительству дорог, но и доведению до нормативных требований действующих участков. Совместно с Управлениями Госавтоинспекции МВД России в каждом регионе округа ведется работа по снижению количества ДТП и очагов аварийности, а также формированию культуры поведения участников дорожного движения», - отметил начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Александр Лукашук.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года на федеральных трассах в регионах Северного Кавказа установят 14 км освещения.