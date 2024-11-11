МЭИ открыл Центр целевой подготовки на Кубе​

В Республике Куба состоялась церемония открытия Центра целевой подготовки НИУ «МЭИ» совместно с электроэнергетической корпорацией «Уньон Электрика» (UNE) в целях укрепления двустороннего сотрудничества в сфере образования, науки и отраслевого кластера.

В церемонии открытия Центра целевой подготовки НИУ «МЭИ» принял участие Команданте Революции Республики Куба Рамиро Вальдес Менендес, который был инициатором создания Центра как для развития кадрового потенциала страны, так и для укрепления профессионального будущего между дружественными государствами. Также в церемонии приняли участие ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев и генеральный директор UNE Альфредо Лопес Вальдес.

Учредителем Центра стало Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности Кубы (MINEM) при содействии Министерства высшего образования Кубы (MES).

«В рамках сотрудничества с Кубой МЭИ готов оказывать всестороннюю поддержку в развитии научно-технического потенциала страны. Открытие Центра целевой подготовки еще более укрепит эти связи и позволит вывести сотрудничество на новый уровень», — сказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Открытие Центра предоставит специалистам из Кубы и в последующем из стран Латинской Америки доступ к современным образовательным программам в области энергетики, электроники, автоматики и других перспективных направлений. Реализация деятельности Центра будет осуществляться с учетом особенностей современной энергетической системы Кубы, а также будет направлена на решение актуальных задач развития страны, в том числе в условиях недавних природных разрушительных событий.