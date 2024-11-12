Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» повысили надежность электроснабжения потребителей Карпинского городского округа
12 нояб. 2024, 17:30:00
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Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» выполнили ремонтные работы на подстанции 110 кВ «Карпинск» в Карпинском городском округе.
Энергетики произвели капитальный ремонт 8 разъединителей 35 кВ с заменой опорно-стержневой изоляции, а также текущий ремонт 15 трансформаторов тока 35 кВ и 6 трансформаторов напряжения 35 кВ, первой и второй секций шин 6 кВ.
Выполненные мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения населения, социально значимых объектов, предприятий машиностроения, лесной и деревообрабатывающей промышленности Карпинского городского округа, население которого составляет около 30 тысяч человек.
Затраты энергокомпании на ремонтные работы составили около 1 млн рублей.
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