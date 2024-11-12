Энергетики свердловского филиала «Россети Урал» повысили надежность электроснабжения потребителей Карпинского городского округа

Специалисты Серовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Свердловэнерго» выполнили ремонтные работы на подстанции 110 кВ «Карпинск» в Карпинском городском округе.

Энергетики произвели капитальный ремонт 8 разъединителей 35 кВ с заменой опорно-стержневой изоляции, а также текущий ремонт 15 трансформаторов тока 35 кВ и 6 трансформаторов напряжения 35 кВ, первой и второй секций шин 6 кВ.

Выполненные мероприятия направлены на повышение надежности электроснабжения населения, социально значимых объектов, предприятий машиностроения, лесной и деревообрабатывающей промышленности Карпинского городского округа, население которого составляет около 30 тысяч человек.

Затраты энергокомпании на ремонтные работы составили около 1 млн рублей.