Физкультурно-оздоровительный комплекс построят в Приморском крае за 392 млн рублей

В г. Большой Камень выполнят работы строительству физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, сообщает RosTender.info.

Заявки на участие в тендере принимают до 20 ноября. Строительство ФОК направленно на улучшение физического состояния и повышение уровня культурно-массового досуга населения городского округа Большой Камень. Планируется строительство здания физкультурно-оздоровительного комплекса переменной этажности от 1-этажного до 3-этажного. Единовременная пропускная способность ФОК 89 человек. В спортивных залах могут проводиться мероприятия муниципального уровня. Крытый многофункциональный объект содержит в составе различные спортивные зоны: 1 этаж: Зал командных видов спорта с раздевальными для двух команд и вспомогательными помещениями. 2 этаж: Бассейн оздоровительный с раздевальными мужской и женской и вспомогательными помещениями. При планировке помещений и посадке здания учтены мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Окончание работ запланировано на 07 ноября 2025 года. Из федерального бюджета РФ на строительство выделят 392 млн рублей.