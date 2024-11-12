К проекту EVVE, реализуемому EDF Group и Dreev, присоединились еще семь компаний

Компании Altra, BNP Paribas Mobility, Enedis, IZIVIA, Nuvve, Stellantis и Volkswagen Group France присоединились к консорциуму, сформированному компаниями EDF Group и Dreev, для ускорения реализации проекта «Environmental Valorisation of Virtual Energy storage» (EVVE), запущенного в 2021 г. Цель проекта – развертывание по всей Европе 800 зарядных станций на базе технологии двусторонней зарядки/разрядки электромобилей (bidirectional vehicle-to-grid, V2G), разработанной компанией Dreev*.

Интеллектуальные станции для зарядки электромобилей (на основе европейского стандарта Сombo CCS), установленные в рамках проекта EVVE и использующие двунаправленную технологию зарядки/разрядки электромобилей, способны обеспечить балансирование спроса и предложения электроэнергии в сети централизованного электроснабжения, в том числе в периоды пикового потребления.

В результате реализации проекта EVVE будет построено 800 станций для зарядки электромобилей, объединенных в виртуальную электростанцию мощностью свыше 8 МВт. На сегодняшний день в рамках проекта установлено 250 зарядных станций, в основном во Франции и Дании.

Информационно-аналитический ресурс Smart Energy https://www.smart-energy.com

* Подробная информация о технологии V2G доступна по ссылке: https://dreev.com/v2g/.