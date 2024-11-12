Новинка для промышленного сегмента: концевые выключатели и педали управления серии OptiLiS

Представляем новую серию концевых выключателей и педалей управления OptiLiS, которая полностью заменяет продукцию ушедших европейских брендов. Новинка будет полезна как для установки в системах электроснабжения в промышленном сегменте, так и в транспортной и городской инфраструктурах.

Концевые выключатели — электромеханические устройства, широко применяемые в системах автоматизации для коммутации электрических цепей управления. Устройства позволяют переключать режимы работы оборудования, обесточивать части электрических систем, отслеживать положение каких-либо объектов.

Концевые выключатели и педали управления серии OptiLiS представлены широким выбором изделий, отличающихся друг от друга видами приводных элементов, материалами корпусов, техническими и эксплуатационными характеристиками, сегментами применения. Широкий ассортимент включает в себя полный спектр наиболее востребованных решений и позволяет выбрать именно то изделие, которое соответствует поставленным задачам на объекте.

Что включает в себя серия концевых выключателей OptiLiS?

OptiLiS D4V – исполнение в комбинированном корпусе (металл и пластик), подходит для повсеместного промышленного применения;

– исполнение в комбинированном корпусе (металл и пластик), подходит для повсеместного промышленного применения; OptiLiS D4N подходит для использования в системах автоматизации в лёгкой и пищевой промышленности. Корпус выполнен из прочного пластика. Изделия соответствуют стандарту EN 50047*;

подходит для использования в системах автоматизации в лёгкой и пищевой промышленности. Корпус выполнен из прочного пластика. Изделия соответствуют стандарту EN 50047*; OptiLiS D4B идеально подходят для использования в тяжёлой промышленности и транспорте благодаря металлическому корпусу. Устройства соответствуют стандарту EN 50041**;

идеально подходят для использования в тяжёлой промышленности и транспорте благодаря металлическому корпусу. Устройства соответствуют стандарту EN 50041**; Педали управления OptiLiS GFS представлены моделями в пластиковом корпусе и в литом алюминии. Они используются для запуска и остановки технологических операций и производственных процессов, широко применяются в транспорте, медицине и контрольно-измерительной аппаратуре.

Новинка уже доступна на сайте КЭАЗ и у официальных дистрибьютор компании.

* Стандарт EN 50047 – стандарт, который устанавливает размеры и характеристики определённых позиционных выключателей с автоматическим возвратным приводом. Стандарт распространяется на устройства с независимыми и зависимыми контактными элементами.

** Стандарт EN 50041 – стандарт, который устанавливает размеры и характеристики определённых позиционных выключателей с автоматическим возвратным приводом. Стандарт разработан Европейским комитетом по электротехнической стандартизации (CENELEC).