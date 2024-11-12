Пилотный проект АО «Сетевая компания» по размещению видеокамер на опорах ЛЭП показал свою эффективность

Пилотный проект по размещению видеокамер на опорах ЛЭП запущен на базе филиала АО «Сетевая компания» - «Приволжские электрические сети». За три месяца работы он показал свою эффективность и востребованность. С августа в АО «Сетевая компания» поступило 26 заявок от сторонних организаций для размещения видеокамер на опоры ЛЭП, которые находятся на территории Республики Татарстан. На данный момент заключено 5 договоров, 18 договоров направлены заявителям на подписание, а 3 находятся в процессе оформления. Это свидетельствует о высоком интересе со стороны населения и организаций разных форм собственности к сотрудничеству, а также его значимости для обеспечения безопасности и контроля за состоянием объектов клиентов компании.

География данного проекта охватывает 6 муниципальных районов республики: Высокогорский, Арский, Пестречинский, Лаишевский, Зеленодольский и Рыбно-Слободский. В планах «Сетевой компании» расширить ее на весь регион.

Важно отметить, что установку и работы по монтажу видеокамер полностью осуществляют сами заявители, что позволяет им самостоятельно контролировать процесс и выбирать наиболее удобные для них технические решения.