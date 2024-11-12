В РФ появится почти 300 площадок для беспилотников

12 нояб. 2024, 15:45:04
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Время чтения ≈ 4 минуты
Источник:
ТАСС
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Росавиация планирует к 2030 году оборудовать 290 посадочных площадок для эксплуатации беспилотников во всех российских регионах, сообщил заместитель руководителя Росавиации Андрей Добряков на Евразийском аэрокосмическом конгрессе.

Согласно его презентации, в том числе планируется создать площадки на 49 аэродромах федеральной собственности и 241 - в собственности субъектов РФ.

"Таких площадок мы планируем создать 290 во всех наших 89 субъектах РФ. Мы планируем также создать 290 специализированных районных полета для БАС", - сказал он.

Ведомство также в 2025 году планирует разместить посадочные площадки в 16 субъектах РФ. В их число вошли города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, Калужская, Смоленская, Новгородская, Архангельская и Оренбургская области, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский автономный округ, Красноярский край, Иркутская область, Республика Саха (Якутия), Иркутская область и Чукотский автономный округ.

Впоследствии посадочные площадки будут оборудованы всей необходимой инфраструктурой в рамках федерального проекта "Развитие инфраструктуры, обеспечение безопасности и формирование специализированной системы сертификации БАС".

На данный момент Ямало-Ненецкий автономный округ, Самарская и Томская области оснащены площадками, необходимыми для эксплуатации БАС.

Также более 30 аэропортов в РФ оборудуют антидроновой системой, добавил Добряков.

"Мы планируем, и обязательно этого достигнем - 31 аэродром первой категории как федерального, так и регионального значения будет оборудован защитой от несанкционированного воздействия беспилотных авиационных систем", - сказал он.

Согласно презентации Добрякова, в том числе речь идет об оснащении в 2025-2028 годах 20 аэродромов первой категории, находящихся в федеральной собственности, в 2026-2028 годах планируется оснастить ими 11 аэропортов в собственности регионов.

К 2030 году планируется оснастить 290 объектов унифицированной инфраструктуры линий управления и контроля БАС системами обеспечения информбезопасности.

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