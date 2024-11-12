В Великом Новгороде создают беспроводную систему измерения тока в ЛЭП

Ученые Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого изготавливают беспроводную систему для измерения тока в линиях электропередачи и силовой электронике. Это поможет мониторить работу передачи тока в режиме реального времени, предотвращать перегревы кабеля, обрывы и другие неполадки электросетей, об этом ТАСС сообщил инженер-исследователь лаборатории "Микро- и нанотехнологии" НовГУ, один из разработчиков системы Иван Марков.

"Современные тенденции в области измерительной аппаратуры требуют разработки новых бесконтактных устройств, которые будут способны измерять большие электрические величины с малой погрешностью. За счет применения в них нового физического принципа, магнитоэлектрического эффекта, эти устройства будут способны измерять высокие постоянные и переменные токи до 10 кА, а беспроводная система будет передавать эти данные оператору на любое расстояние нон-стопом", - сказал Макаров.

По его словам, сейчас в области энергетики все большие токи измеряют либо измерительные трансформаторы, либо измерительные шунты. Но ни те, ни другие не измеряют величину тока точно, например, замеры могут быть неточными потому, что погрешность измерения увеличивается с повышением температуры шунта при очень больших токах. И в системах электропередачи и силовой электронике это является одной из основных проблем в прогнозировании и предотвращении неполадок.

Конкурентоспособность разработки

Как отметили разработчики, в мире отсутствуют аналоги их беспроводной системы, которые выпускались бы в промышленном масштабе.

"За счет использования дешевых материалов и технологических процессов при изготовлении датчиков наша система может стать весьма конкурентоспособной и заменить дорогостоящие измерительные трансформаторы. За счет низкой стоимости конечный продукт будет способен заинтересовать производителей измерительной и электрозащитной аппаратуры, а также предприятия электронной и энергетической промышленностей", - отметил Иван Марков.

Сейчас продолжаются экспериментальные и теоретические исследования датчиков. Затем готовые датчики будут интегрированы в беспроводную систему, которая будет состоять из блока передачи данных и специального софта. Все исследования и разработку системы планируют выполнить на средства гранта РНФ, на который разработчики подали заявку в 2024 году. Этот этап планируется на 2025 год.