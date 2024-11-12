4000 гостей посетили 42-й Форум ЭТМ — что для них подготовила команда IEK GROUP

IEK GROUP приняла участие в 42-м Форуме ЭТМ, который прошел в Нижнем Новгороде и вызвал большой интерес у жителей города — мероприятие посетили свыше 4000 человек. Свои новинки и решения представили более 110 производителей и поставщиков электротехники. Компания подготовила для гостей разнообразную экспозицию, интересные семинары и мастер-классы.

Комплексные решения и флагманские продукты IEK GROUP были представлены на пяти тематических стендах, посвященных разным направлениям работы компании. На стенде электротехники гости познакомились с ключевыми новинками года — стильными электроустановочными изделиями SKANDY и FORTE&PIANO, а также с современным модульным оборудованием ARMAT и KARAT.

В центре внимания оказались воздушные автоматические выключатели MASTER и ARMAT. Профессиональное оборудование с широким функционалом заинтересовало электромонтажников и инженеров.

Решения ONI для промышленной автоматизации тоже стали для многих открытием. Система управления насосной станцией привлекала внимание интерактивностью и наглядным интерфейсом. Гости выставки смогли убедиться, как легко контролировать работу насосов с помощью программы MasterSCADA 4D и MasterDigitalTwin. В сфере телекоммуникаций было представлено решение ITK для центров обработки данных с современной системой кондиционирования и высокой скоростью передачи информации.

Еще одна часть экспозиции демонстрировала широкий ассортимент светотехнического оборудования IEK для разных отраслей: от дизайна интерьеров до промышленности.

Эксперты IEK GROUP выступили с эксклюзивными докладами в четырех потоках форума. На них гости форума узнали больше о комплексных решениях для электроснабжения, IT и промышленной автоматизации, а также смогли задать вопросы о новинках и флагманах IEK.

На мастер-классе все желающие научились правильно подключать частный дом к электричеству с помощью арматуры СИП IEK.